人民网雅加达2月19日电 (记者张杰) 由印尼北苏门答腊大学主办、印尼-中国经济、社会和文化合作协会协办的“印尼-中国文化外交关系”研讨会18日通过视频方式举行。

印尼驻华大使周浩黎，中国驻印尼棉兰总领事邱薇薇，印尼-中国经济、社会与文化合作协会副主席麦培满，印尼北苏门答腊大学校长穆延托·阿敏、人文学院院长布迪·阿古斯托诺，中国社会科学院教授许利平等嘉宾出席研讨会。

周浩黎在研讨会中说，中印尼全面战略伙伴关系为地区乃至世界和平、稳定和繁荣做出积极贡献。两国的友好合作将成为应对全球各种挑战和新冠肺炎疫情的动力。他希望通过加强人文交流，增进两国和两国人民之间的理解和信任。

布迪·阿古斯托诺在研讨会上表示，文化外交不仅应该从宏观着眼，也可以从微观事物入手。外交关系建立在不同社群间相互了解和理解的基础之上。国家之间的文化外交不仅仅局限在乐器歌舞等艺术表演领域相互了解和尊重对方的习俗和行为方式，可以最大程度地减少相互交流中的误解。

麦培满在接受采访时表示，民间友谊是印尼与中国友好的根基所在。他希望今后像本届研讨会这样的平台能越来越多，让印尼人民更多地了解两国之间的文化交流，从而促进两国友谊更上层楼。

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