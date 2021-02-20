人民网华盛顿2月19日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2月19日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊27961870例，死亡495334例。过去24小时，美国新增确诊75865例，新增死亡2574例。

美国有线电视新闻网报道说，与上周相比，美国单日新增确诊病例下降29%，这是疫情暴发以来最大幅度的单周下降。美国疾控中心主任罗谢尔·瓦伦斯基说，美国新增确诊病例连续五周下降，较1月11日的高点下降约69%。

不过，根据美国有线电视新闻网的报道，美国受寒冷天气影响，一些检测点被迫关闭，这影响到了关键数据的收集。与上周相比，美国的检测量下降近13.5%。受到冬季暴风雪影响的几个州本周新增病例大幅下降，例如得克萨斯州的新增病例较上周下降56%，该州连续4日没有更新每日检测数据。

美国凯撒家庭基金会的研究人员还发现，在美国，黑人和拉美裔接种疫苗的比例低于其人口比例，而白人正相反。例如，在得克萨斯州，拉美裔占人口的40%，占该州新冠确诊病例的42%，死亡病例的47%，但只获得了20%的疫苗接种。

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