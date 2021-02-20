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美国正式重返《巴黎协定》

2021年02月20日05:18 | 来源：新华社
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新华社华盛顿2月19日电（记者刘品然）美国国务卿布林肯19日表示，美国已于当天正式重新加入《巴黎协定》。

布林肯当天在一份声明中说，《巴黎协定》是“一个前所未有的全球行动框架”，该协定有助于避免灾难性的地球变暖，并在全球范围增强应对气候变化影响的能力。

布林肯说，气候变化和科学外交不再是美国外交政策讨论中的“附属品”，应对气候变化带来的现实威胁和听取科学家的建议将是美国内政外交政策的重中之重。

美国总统拜登当天在慕尼黑安全会议线上特别会议中发言说，他将于4月22日世界地球日主持有关气候问题峰会，推动包括美国在内主要温室气体排放国采取更具雄心的举措。

1月20日，拜登就任总统首日签署行政令，宣布美国将重新加入应对气候变化的《巴黎协定》。美国前总统特朗普2017年6月宣布美国将退出《巴黎协定》，称该协定给美国带来“苛刻财政和经济负担”。2020年11月4日，美国正式退出该协定。此举遭到美国国内和国际社会的广泛批评。

2015年联合国气候变化大会达成的《巴黎协定》提出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。全球将尽快实现温室气体排放达峰，本世纪下半叶实现温室气体净零排放。

(责编：程宏毅)

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