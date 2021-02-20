本报记者 贾平凡

日前，非洲萨赫勒五国集团首脑会议在乍得首都恩贾梅纳举行。马里、尼日尔、布基纳法索、乍得、毛里塔尼亚等5国总统全部参会，讨论反恐和地区安全等议题。联合国秘书长古特雷斯以视频方式在会上表示，尽管萨赫勒地区近期取得“有希望的进展”，但当地安全局势恶化仍然令人担忧。

合作有进展

据路透社报道，2月16日，萨赫勒五国集团的一份声明称，乍得已经部署1200名士兵参与萨赫勒地区反恐行动。这批士兵将部署在布基纳法索、马里、尼日尔三国交界地带。

“此次萨赫勒五国集团首脑会议主要在增强地区兵力部署、落实萨赫勒地区发展计划和西非海上安全问题等方面达成一些合作共识。在新冠肺炎疫情、经济下滑和财政困难等多种叠加因素影响下，五国能在合作上取得进展，实属不易。”中国社科院西亚非洲研究所副研究员王洪一在接受本报记者采访时分析称。

萨赫勒地区位于非洲北部撒哈拉沙漠和中部苏丹草原地区之间，近年来饱受贫困、武装冲突和自然灾害困扰，是现阶段非洲恐怖主义活动最猖獗的地区。萨赫勒五国集团2014年成立，2017年组建联合部队，谋求合作应对严峻挑战。

与此同时，法国于2014年8月启动“新月形沙丘”行动（又称“巴尔汉”行动），向萨赫勒地区派遣部队，与当地国家协同打击恐怖和极端组织，共计驻军5100人。

危机未解除

法新社报道称，尽管萨赫勒五国集团投入兵力打击极端主义，极端分子依然控制这一地区大片土地，时常发动恐怖袭击。

2月16日，古特雷斯表示，无辜民众正在为萨赫勒地区持续不断的暴力行为付出沉重代价，200余万人流离失所，数百万人忍饥挨饿，气候危机影响加剧。新冠肺炎疫情使当地经济、卫生等领域原本就很脆弱的状况进一步恶化，600余万人陷入极端贫困。

“萨赫勒地区的安全问题错综复杂。”王洪一认为，一是萨赫勒五国国家治理能力有限，军事力量薄弱，难以独自应对恐怖主义挑战；二是萨赫勒五国以非洲内陆国家为主，经济发展落后，缺乏资金支持，疫情又为地区经济发展雪上加霜；三是从历史来看，萨赫勒地区局势一直是大国协调和干预的结果，当大国力量减弱时，力量真空导致恐怖主义和极端势力乘虚而入。

力量待加强

在参加萨赫勒五国集团首脑会议时，法国总统马克龙表示，法国近期无意削减部署在当地的5100名反恐人员。

对此，王洪一表示，短时间内，没有国家可以替代法国在萨赫勒地区反恐中扮演的角色。但萨赫勒地区的反恐已经导致50名法国军人死亡，法国国内因此出现从非洲撤军的声音。尽管此次马克龙表示不会立即调整军事部署，但未来法国可能会更加倚重欧盟的力量以及加大对萨赫勒地区国家军队的培训。

萨赫勒五国集团新一任轮值主席、乍得总统伊德里斯·代比·伊特诺在峰会开幕式上呼吁国际社会加大资金支持，帮助萨赫勒地区发展和减贫，从而铲除极端主义的温床。

“萨赫勒地区面临的许多挑战都是多层次且相互关联的，应对这些挑战必须抓住问题的根源。”古特雷斯说，除了采取措施维持安全之外，发展、法治和善政是萨赫勒地区“稳定的基石”。各国政府必须重新凝聚公民的信心，联合国将努力支持这一过程。

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