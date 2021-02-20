李嘉宝

日前，一名加拿大外交官订制带有“武汉”拼音字样和蝙蝠图案文化衫的事件被曝光，舆论哗然。对此，加外交部却以“误会”一词搪塞，称“文化衫图案借鉴了某说唱音乐组合的标志”，“没有指代蝙蝠的意思”。

这样的开脱言辞显然缺乏诚意，也根本站不住脚。众所周知，自新冠肺炎疫情发生以来，部分西方媒体政客频频利用“蝙蝠”图案对中国进行污名化，为国际社会所不齿。而该涉事外交官在加拿大驻华使馆任职多年，甚至还给自己起了中文名字“韩思乐”，不可能不了解这些图案背后的险恶用心。此外，结合其在订制文化衫过程中闪烁其词、东拉西扯的暧昧态度，其主观恶意更是显而易见。可以说，这起“文化衫事件”散发着熟悉的种族主义恶臭，是个别西方人士戴着有色眼镜炮制的又一出闹剧。

病毒溯源是严肃的科学问题。世界卫生组织明确反对将病毒和特定国家、地区相联系。加拿大总理、卫生部长等政要也曾作出类似表态。有不少线索、报道和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多点出现，各国应秉持开放、透明的态度，积极配合世卫组织进行全球病毒溯源研究。相互攻击指责不仅无益于问题解决，还会毒化全球合作抗疫的良好氛围。作为一名职业外交官，韩思乐显然缺乏对该问题的理性认知。近日，在中方的大力支持和协助下，世卫组织专家组在华开展全球病毒溯源研究合作。外方专家组组长彼得·安巴雷克强调，未来仍需进一步研究以获取更多证据，并据此探讨有关新冠病毒来源的所有假设。这无疑是一记打在韩思乐脸上的响亮耳光。

据媒体报道，从2020年5月开始，韩思乐就开始四处寻找可为其订制“蝙蝠文化衫”的企业，他恐怕都没认真看一看中国抗疫的伟大成绩。在这场关乎全人类的疫情大考中，中国第一时间向世卫组织和有关国家通报疫情信息，全力打赢国内疫情防控阻击战，尽己所能向其他国家提供防疫物资、派遣医疗专家，坚持疫苗成为全球公共产品，积极推动全球抗疫合作……正如联合国秘书长古特雷斯所说：“中国用实实在在的行动生动践行了构建人类命运共同体的承诺。”同时，武汉作为中国抗疫斗争的主战场，更是付出了巨大的努力和牺牲，被外媒称赞为“英雄的城市”“展示中国抗疫成就的窗口”。

“隧道尽头有光，只要我们携手同行，终会胜利。”世卫组织总干事谭德塞在2021年的新年致辞中这样呼吁。当前，全球疫情形势仍不乐观，加强全球合作是国际社会的普遍共识。作为加拿大驻华使馆的外交官，韩思乐本该为加中两国友好合作架桥铺路。但他却逆时代潮流而行，肆意传播种族主义“政治病毒”，不仅违背了外交官应有的职业素养，还损害了加拿大的国家信誉和形象，更伤害了中国人民的感情，为中加关系带来负面影响。

中国有句古话：“行有不得，反求诸己。”奉劝某些加方人士，推托搪塞不是解决问题的应有态度。要警惕“韩思乐”式的恶行，正视自身错误，严肃彻查此事，尽快给中国，也给国际社会一个明确交代。将病毒标签化、将疫情政治化的种族主义言行，为国际合作抗疫的大势所不容，也为人类的道德良知与科学精神所不容，无法强行“洗白”。泼向他国的脏水，最终只能映照自己的丑陋。

(责编：程宏毅)