本报记者 严 瑜

图为恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉。

新华社发（世贸组织供图）

图为在瑞士日内瓦，一名代表抵达世贸组织准备参加会议。

新华社/路透

在总干事席位空缺近半年后，世界贸易组织（WTO）终于迎来新的“掌门人”。2月15日，世贸组织全体成员在总理事会特别会议上一致同意，任命尼日利亚前财政部长恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉为新任总干事。

在新冠肺炎疫情重创世界经济、单边主义不断抬头的当下，世贸组织新任总干事人选的敲定具有积极意义。国际社会期待，恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉能为这一全球最大的多边贸易组织注入发展动能与改革活力，使其在国际抗疫合作以及世界经济复苏等方面发挥更大作用。

“至关重要的时刻”

世界贸易组织在近日发布的新闻公报中表示，世贸组织成员“创造了历史”，恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉将成为执掌该组织的首位女性总干事和首位非洲籍总干事，其任期将从2021年3月1日持续至2025年8月31日。

恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉在线上会议对自己当选世贸组织总干事表示荣幸。她表示，为了从新冠肺炎疫情带来的破坏中完全和迅速恢复，一个强大的世贸组织至关重要，她期待与各成员一起制定和实施应对政策，让经济恢复运转。

2020年5月，世贸组织第六任总干事阿泽维多宣布于2020年8月31日正式离任，成为该组织首位提前卸任的总干事。此后，世贸组织启动新任总干事的遴选工作。

2月15日，经过长达8个多月的遴选程序，世贸组织164个成员最终达成一致，同意恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉出任第七任总干事。对此，世贸组织总理事会主席戴维·沃克表示，这是世贸组织“至关重要的时刻”，相信所有成员将与总干事一起开展建设性工作，共同塑造世贸组织的未来。

“当前正是新冠肺炎疫情给世界贸易带来最严重影响的时刻。要将疫情影响减小到最低程度，克服贸易保护主义的干扰，需要通过发挥世贸组织的作用，进一步强化全球经济治理。此时，新总干事上任，有助于世贸组织正常运行及发挥作用。”商务部研究院国际市场研究所研究员白明在接受本报记者采访时分析称。

据悉，现年66岁的恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉曾于2003年和2011年两度出任尼日利亚财政部长，并曾于2006年短暂担任过外交部长。此外，她在世界银行工作25年，长期担任常务副行长，具有丰富的多边平台工作经验。

中国世贸组织研究会副会长霍建国向本报记者指出，恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉成功当选世贸组织新任总干事，不仅是该组织内部系统得到完善的需要，也意味着多边主义的一次胜利。

应对疫情是首要任务

“世贸组织可以为遏制疫情做出更大贡献。”恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉日前公布了其上任之后的三大优先任务：解决新冠肺炎疫情相关问题、改革世贸组织争端解决机制、实现多边贸易规则现代化。她特别强调，帮助应对疫情给健康和经济领域带来的双重冲击将是首要任务。

目前，新冠肺炎疫情仍在持续蔓延。世贸组织此前预测，受疫情影响，2020年全球货物贸易量将缩水9.2%，且复苏前景存在高度不确定性。此外，一些国家针对医疗物资、日常用品等采取的贸易限制措施，给全球抗疫行动造成阻力。

“世贸组织可以与世卫组织相互协同，在医用物资的分配及采购规则制定等方面发挥积极作用。”白明说。

恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉日前在接受路透社采访时表示，世贸组织成员国应该加快行动，取消那些减缓所需药品和物资贸易出口的限制。她同时警告称，各国不能奉行“疫苗民族主义”，这将减缓新冠肺炎疫情结束的进程，并可能给包括富国和穷国在内的所有国家的经济增长造成打击。

“目前，某些西方国家存在囤积疫苗的现象，全球疫苗产量与各国需求之间也存在鸿沟。世贸组织是一个促进各国沟通交流的平台。新总干事上任之后，或将推动世贸组织内部发达国家与发展中国家之间的南北对话，促进疫苗的生产、贸易及流通，并为发展中国家争取更多疫苗援助。”外交学院外交学系副教授牛仲君向本报记者分析称。

霍建国指出，世贸组织在新冠疫苗分配问题上秉持公平公正的合作理念，发出有力声音，有利于在国际社会形成积极正面的引导力量，进而推动防疫进程。

“主心骨”不可缺少

推动世贸组织进行必要且有意义的改革、重启陷入停摆的争端解决机制、制定适应数字时代需求的贸易规则……《日本经济新闻》刊文指出，眼下，除了应对疫情，世贸组织还面临诸多紧迫课题。

“目前，摆在恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉面前的难题主要有：推进世贸组织现代化改革；协调主要贸易大国之间的矛盾；维护多边主义，将各国真正纳入多边规则的约束之中。”霍建国指出，各成员在维护公平合理、公开透明等基本理念层面存在普遍共识，但在具体规则方面仍有很多争议，这是新任总干事无法回避的挑战。

恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉在竞选时曾强调，加强多边贸易体制符合所有国家利益，尤其是最不发达国家和非洲国家。她表示，多边贸易近年来经历困难与挑战，世界比以往任何时候更需要一个重新焕发活力的世贸组织。

牛仲君认为，考虑到恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉的非洲裔背景及在美求学经历，可以期待她上任之后在发达国家与发展中国家之间发挥桥梁作用，让发展中国家的声音与诉求得到更好体现，并加强世贸组织内部团结，推动机构改革。

“当前，区域合作发展很快，有助于推动相关国家的经贸合作与经济发展，但如果没有世贸组织作为‘主心骨’，这些区域合作可能出现相互隔离的现象。”白明指出，要想继续做大世界贸易的蛋糕，让各国获利，就需要克服逆全球化的影响，消弭各国之间的争端，维护以世贸组织为基石的多边贸易体制。恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉履新在即，国际社会期待这位新总干事为促进多边贸易、维护多边主义、推动世贸组织向前发展注入新动能。

(责编：程宏毅)