本报北京2月19日电 2月19日，国务委员兼外长王毅同东盟轮值主席国文莱外交主管部长艾瑞万通电话。

艾瑞万感谢中方向文方紧急提供疫苗援助。王毅表示，中方愿同文方深化抗疫合作，共同赢取最终胜利。

双方侧重就缅甸当前局势交换了意见。艾瑞万说，作为东盟轮值主席国，文莱希望缅局势早日恢复稳定。东盟正在考虑同缅甸方进行对话和接触。

王毅说，中方和东盟都认为缅甸面临的问题属其内部事务，应在缅宪法和法律框架内寻求和平解决，并有序推进国内民主转型。中方支持东盟秉持不干涉内政和协商一致原则，以“东盟方式”为此发挥积极作用。

本报北京2月19日电 2月19日，国务委员兼外长王毅应约同印尼外长蕾特诺通电话，双方重点就缅甸局势交换意见，协调立场。

蕾特诺表示，印尼等东盟国家已提议召开非正式外长会，希中方支持，并继续为此发挥建设性作用。

王毅表示，缅军方和政党都对国家稳定和发展负有重要责任，希望缅各方从国家民族的根本和长远利益出发，在宪法和法律框架下以和平方式解决出现的问题，继续有序推进国内民主转型进程。中方支持东盟以“东盟方式”就缓和缅当前事态发挥应有的作用。支持东盟召开非正式外长会，秉持不干涉内政和协商一致原则尽快与缅方接触沟通。

《 人民日报 》（ 2021年02月20日 03 版）

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