本报驻巴西记者 李晓骁

厄瓜多尔最大城市瓜亚基尔的临海干道上，一家老牌汽车经销商门店更换了商标。门店经理加拉萨说，如今，越来越多厄瓜多尔消费者青睐中国汽车。该店从2021年开始代理销售中国汽车，门店商标也随之更新。“我们要适应市场变化，满足顾客需求。”

近年来，中厄两国经贸往来日益密切，中国生产的汽车款式多、性能佳，受到厄瓜多尔消费者欢迎。厄瓜多尔汽车工业商会数据显示，2020年中国品牌汽车在厄销量居首位，市场占有率达25.6%。目前，已有40多个中国品牌进入厄瓜多尔汽车市场。

厄瓜多尔车企联合会主席巴尔德隆表示，虽然新冠肺炎疫情导致该国汽车销量减少，中国汽车2020年的市场占有率仍同比上升6%。“中国是全球主要汽车制造国之一。凭借成本优势、技术创新、规范经营，中国汽车赢得了厄瓜多尔消费者的信任。”

针对当地市场特点，中国汽车不断推陈出新，提供多元化产品。哈拉米略是广汽集团在厄瓜多尔首都基多的销售经理。他介绍说：“在厄销售的中国汽车，设计上充分考虑当地客户的审美习惯和使用需求，很受欢迎。”他以在售的一款SUV举例，车上配有触摸式多媒体调节按键、8个安全气囊、14个安全系统模块，“消费者重视驾驶体验，中国汽车安全性和创新性都不错，广受好评”。

“在朋友建议下，我买了长城品牌汽车。”基多市民洛佩斯说。许多朋友跟他讲，中国汽车的技术和质量过硬，在高强度条件下车况仍能保持良好，并且零配件购买方便、售后服务周到。“我每天要开很远的路，这款汽车非常适合我。”

中国车企还在努力打造环境友好型企业。长安汽车主动融入厄瓜多尔“生态价值”计划，利用回收的旧轮胎制造出地垫等一系列配件，通过变废为宝，保护了当地生态环境。该公司在厄瓜多尔使用的文具和宣传材料也大多由当地手工业者用黄麻、甘蔗渣等原料制成，既环保又创造了就业机会。

在厄瓜多尔汽车行业协会主席穆尔蒂诺看来，中国拥有强大的工业生产能力，中国汽车凭借价格优势在厄瓜多尔闯出了一片天地，又依靠技术和服务站稳了脚跟。“中国汽车在厄瓜多尔赢得口碑，中国品牌形象不断提升。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2021年02月20日 03 版）

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