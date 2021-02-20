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王毅同印尼外长蕾特诺通电话

2021年02月20日00:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月19日电 2021年2月19日，国务委员兼外长王毅应约同印尼外长蕾特诺通电话，双方重点就缅甸局势交换意见，协调立场。

　　蕾特诺表示，印尼高度关注缅甸局势。缅甸人民的福祉和安全永远是第一位的。印尼将推动东盟秉持不干涉内政原则，同缅开展建设性接触，赢得缅对东盟的信任和信心，帮助缅摆脱困境，继续推进缅国内包容性民主进程。印尼等东盟国家已提议召开非正式外长会，希中方支持，并继续为此发挥建设性作用。

　　王毅表示，缅甸是中国的友好邻邦，也是东盟大家庭一员。没有其他国家比中国和东盟更关心缅甸的局势，更希望缅甸恢复并保持和平稳定。缅甸局势持续动荡，不符合缅国家和人民利益，也不符合地区国家共同利益。缅军方和政党都对国家稳定和发展负有重要责任，希望缅各方从国家民族的根本和长远利益出发，在宪法和法律框架下以和平方式解决出现的问题，继续有序推进国内民主转型进程。

　　王毅表示，中方支持东盟以“东盟方式”就缓和缅当前事态发挥应有的作用。支持东盟召开非正式外长会，秉持不干涉内政和协商一致原则尽快与缅方接触沟通。中方也乐见印尼积极致力于东盟大家庭的团结合作。中方愿与东盟开展密切协调，并为推动局势降温发挥建设性作用。

(责编：岳弘彬)

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