新华社北京2月19日电 2021年2月19日，国务委员兼外长王毅同东盟轮值主席国、文莱外交主管部长艾瑞万通电话。

艾瑞万感谢中方向文方紧急提供疫苗援助，表示这充分体现了两国患难见真情的友谊，诠释了文中战略合作伙伴关系意涵。

王毅表示，今年是中文建交30周年。中方根据文方需要以最快速度提供疫苗援助，体现了中方对文莱抗疫的真诚支持。中方愿同文方深化抗疫合作，共同赢取最终胜利。

双方侧重就缅甸当前局势交换了意见。艾瑞万说，东盟高度关注缅甸局势。缅的内部事务最终需要缅人民找到长期解决方案。作为东盟轮值主席国，文莱希望缅局势早日恢复稳定。东盟正在考虑同缅甸方进行对话和接触。中国是缅甸和东盟的最大邻国，东盟希就缅甸问题同中方保持密切沟通。

王毅说，缅甸是中国的友好邻邦，中方一直支持缅甸的稳定和发展。缅甸也是东盟大家庭一员，其国内局势攸关东盟共同体建设和一体化进程。中方和东盟都认为缅甸面临的问题属其内部事务，应在缅宪法和法律框架内寻求和平解决，并有序推进国内民主转型。中方支持东盟秉持不干涉内政和协商一致原则，以“东盟方式”为此发挥积极作用。相信东盟作为成熟的地区组织有足够的政治智慧协助缅甸渡过难关，期待文莱作为东盟轮值主席国发挥重要的协调作用。

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