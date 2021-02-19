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美得州居民非常规取暖 一氧化碳中毒事件激增

2021年02月19日19:17 | 来源：新华网
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新华社北京2月19日电（记者陈丹）美国南部得克萨斯州多地因暴雪低温天气停电，迫使不少民众在室内采用非常规方式取暖，从而导致一氧化碳中毒事件激增。

美国有线电视新闻网18日报道，一些居民在壁炉焚烧艺术品或儿童积木来抵御严寒。还有一些人借助烧烤架、发电机，或者钻进车库内的汽车打开空调，但这些取暖方式更危险。

2月15日，在美国得克萨斯州休斯敦，车辆在积雪的道路上行驶。（新华社发，劳承跃摄）

在得州人口最多的哈里斯县，法官莉娜·伊达尔戈在当地国土安全和应急管理办公室发布的消息中说，截至17日，全县通报一氧化碳中毒事件至少300起，两人死亡。当地一所消防局仅在过去24小时内就解救14名中毒人员，包括7名儿童。

伊达尔戈说，一氧化碳中毒是“灾中之灾”，通报的数字“只是冰山一角”。

在哈里斯县首府、美国第四大城市休斯敦，赫尔曼纪念卫生系统旗下医院本周以来接诊100多名一氧化碳中毒病人。按照一名发言人的说法，天冷时的确有人一氧化碳中毒，“但我们通常不会在这么短时间内看到如此多的病人”。

受极地寒流影响，美国南部得克萨斯州部分地区14日夜间遭遇冬季风暴，造成路面结冰、道路被封以及大面积停电。（新华社记者高路 报道员劳承跃）

发言人说，医生认为，这是“非常严重的公共卫生紧急事态”。

大多数中毒事件归因于在室内使用户外设备。美国疾病控制和预防中心称，烧烤架、露营炉灶、发电机和汽车发动机等设备使用时会释放一氧化碳，人吸入后会中毒甚至死亡，不应用于室内取暖。

据美联社报道，截至18日，得州仍有大约32.5万用户断电。在相邻的路易斯安那州、密西西比州和亚拉巴马州，雨雪冰冻天气导致超过32万用户继续断电。这次极端天气已经直接或间接导致40多人死亡。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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