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张军大使：西方国家应正视广泛存在的系统性歧视和不平等现象

2021年02月19日15:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国2月18日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军18日呼吁，西方国家应正视广泛存在的系统性歧视和不平等现象。消除种族主义，必须标本兼治，促进不同种族可持续发展，推动构建人类命运共同体。

当日，联合国经社理事会举行“重塑平等：消除种族主义、仇外心理和歧视”问题特别会议。张军出席会议并阐述中方立场。他强调，国际社会反对种族主义的努力取得积极进展，但煽动种族主义现象仍屡屡发生，一些西方国家系统性歧视问题在新冠肺炎疫情下更加恶化。

张军表示，今年是《德班宣言和行动纲领》通过二十周年。经社理事会召开此次特别会议恰逢其时，有助于进一步凝聚共识，推动全面消除各种形式的种族主义。种族主义威胁国际和平、稳定与发展，是全人类的公敌。消除一切形式的种族主义一直是国际社会努力的目标。2001年德班会议以来，国际社会反对种族主义的努力取得积极进展，但煽动种族主义、挑起宗教仇恨的现象仍屡屡发生，仇外心理和歧视问题也日益严重。

张军指出，在一些西方国家，非洲裔等少数族裔遭受警察暴力的悲剧时有发生，令人痛心。联合国秘书长古特雷斯、人权高专巴切莱特以及多位联合国人权特别机制专家对此予以谴责，呼吁有关国家正视广泛存在的不平等现象，采取措施消除一切形式的种族歧视。少数族裔在医疗、教育、就业等方面长期遭受不公正待遇。这种系统性歧视问题，在疫情形势下更加恶化。少数族裔感染率和死亡率远高于其所占人口比例，疫苗接种比例相对较低。少数族裔妇女还面临着性别和种族的双重歧视。消除种族主义，任重而道远。

张军表示，中方支持联合国在打击种族主义方面发挥积极作用，支持联大9月举行高级别纪念会议。消除种族主义，必须标本兼治：一是要加快落实2030年可持续发展议程，解决贫困、就业、教育、卫生等问题，确保公平机会，从根源上减少冲突和不平等现象。二是要对各类种族主义做到“零容忍”，拿出政治意愿，切实落实《德班宣言和行动纲领》。三是要推动不同文明对话，消除分歧，增进理解。四是要杜绝歧视言论和借疫情搞污名化做法。在这方面，政治人物、新闻媒体要肩负起更大社会责任。

此次会议由联合国经济社会理事会主席、巴基斯坦常驻代表阿克拉姆大使主持，南非总统拉马福萨、巴基斯坦外长库雷希、联合国秘书长古特雷斯、国际移民组织总干事维托里诺、20多位部长级代表以及国际组织负责人、专家等与会。

(责编：张信凤、常红)

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