新华社华盛顿2月18日电（记者刘品然）美国国务院18日表示，美国愿意与包括伊朗在内的伊核协议参与方举行会晤讨论伊朗核问题。

美国国务院发言人普赖斯18日在一份声明中说，美国将接受欧盟高级代表的邀请，与联合国常任理事国、德国、伊朗等伊核协议参与方讨论通过外交途径解决伊核问题。

美国国务院官员当天在随后举行的电话记者会上表示，美国常驻联合国代表团临时代办理查德·米尔斯当天已致信联合国安理会，宣布撤回特朗普政府去年单方面宣称联合国对伊制裁已经恢复的有关信件。

美方此举明确联合国第2231号决议仍然完全有效。依据联合国2231号决议，安理会支持2015年多方达成的伊朗核问题全面协议，联合国对伊朗武器禁运截至2020年10月。

这名官员还表示，美方已通知伊朗常驻联合国代表团，其成员在美国国内的旅行限制将回到特朗普政府宣布有关禁令之前的状态，此举旨在“消除多边外交中不必要的障碍”。

18日早些时候，美国国务卿布林肯与法、英、德三国外长举行视频会议。四方随后发布联合声明说，布林肯重申，若伊朗严格遵守其在伊核协议中的承诺，美国也会遵守相应承诺，并且美方已准备好与伊朗就此展开讨论。

声明说，法英德对美国表示愿与伊朗重新进行外交磋商表示欢迎。四方还表示，将继续就伊核问题与俄罗斯和中国进行磋商协调。

伊朗外长扎里夫18日晚在社交媒体上呼吁法英德遵守其在伊核协议中所做承诺。他还呼吁法英德要求（美国现任政府）结束特朗普政府此前对伊朗推行的“经济恐怖主义政策”。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗总统鲁哈尼18日在同欧洲理事会主席米歇尔通电话时说，伊核协议是一项重大多边外交成果，欧盟应当在对抗美国单边主义行径中发挥适当作用。

伊朗最高领袖哈梅内伊本月7日表示，只有在美国切实解除对伊朗制裁并经伊方核实确认后，伊方才能重新遵守伊核协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。（参与记者：尚绪谦、夏晨、徐永春）

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