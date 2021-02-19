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泰国前副总理披尼：中国扶贫经验值得借鉴

2021年02月19日15:17 | 来源：新华社
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新华社曼谷2月19日电（记者陈家宝 明大军）泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼日前说，中国精准扶贫、借助信息技术实现农村人口脱贫的做法值得泰国学习和研究。

披尼在接受新华社记者专访时说，中国政府在全国范围内消除绝对贫困的秘诀在于精准扶贫策略。中国是个幅员辽阔的人口大国，曾长期被贫困问题困扰，实现全面脱贫极其艰巨。而中国政府能找到有效策略，精准识别贫困户，有针对性地分析、制定帮扶措施，精准管理，实现高效扶贫，这一做法值得世界各国借鉴。

披尼说：“泰国作为农业国家，对中国在农村进行电商扶贫，以及改善农业、水利、教育等基础设施和解决土地问题、推广农业科技、研发作物新品种等措施非常感兴趣。尤其是利用信息技术，让农民通过互联网迅速建立联系，及时掌握市场信息，并教会农民通过直播卖货等手段增加收入和就业，这都是值得泰国借鉴的经验。”他表示，希望组织地方政府团队到中国偏远山区考察减贫经验，以转化运用到泰国的治理实践上。

披尼认为，中国共产党将人民利益放在心上，有魄力、果敢坚定地领导人们脱贫攻坚，取得巨大成就，令人钦佩。中国有一心为民的基层干部团队和积极配合政府、坚韧不拔的人民，这都是中国取得脱贫成就的重要原因。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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