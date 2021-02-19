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中国代表呼吁各方为也门实现持久和平创造条件

2021年02月19日10:59 | 来源：新华社
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新华社联合国2月18日电 中国常驻联合国副代表耿爽18日在安理会也门问题视频公开会上发言，呼吁各方为也门实现持久和平创造条件。

他说，也门政府返回亚丁一个多月以来，在非常困难的情况下尽力施政，提供民生保障和服务，中方对此高度赞赏，期待新的联合政府加快内部整合，顺利开展工作，为参与全面政治进程做好准备。也门北部冲突加剧导致平民伤亡，损害双方互信，威胁政治斡旋努力。中方敦促冲突各方响应联合国秘书长停火倡议，避免采取任何加剧紧张局势的行动，为和平进程创造安全环境。

他说，中方赞赏联合国秘书长也门问题特使格里菲思近期开展穿梭外交，希望有关各方抓住当前出现的积极势头，相向而行，为早日在也门实现持久和平创造条件。中方欢迎美国撤销将胡塞武装列为恐怖组织的决定、任命特使推动也门政治进程。希望美方采取更多有利于也门和平进程的举措。海湾地区问题的解决，需要地区国家共同努力、关键国家发挥建设性作用。中国国务委员兼外长王毅倡议搭建海湾地区多边对话平台，中方愿同有相似想法的国家加强协商，推动形成维护地区和平稳定的新共识。

他说，也门人民正经历饥荒、疫情、石油短缺、货币贬值等多重危机，国际社会必须加大对也门援助，联合国系统必须高效协调人道救援行动，冲突各方必须保障安全、不受阻碍的人道准入。中方一直为也门度过饥荒、抗击疫情提供帮助，将继续为也门提供力所能及的人道援助。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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