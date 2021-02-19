新华社巴格达2月18日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多国18日继续推进新冠疫苗接种工作。因变异新冠病毒传播造成疫情反弹，伊拉克从18日起全国再次宵禁。

伊拉克卫生部18日通报，当天新增确诊病例3896例，累计确诊657453例，累计死亡13220例，累计治愈612727例。卫生部长哈桑·塔米米当日说，过去3天，伊拉克疫情形势严峻，超过半数确诊患者感染变异病毒，一些年轻人和儿童属于重症。由于疫情出现反弹，伊拉克18日起全国再次实施宵禁，周一至周四宵禁时间为每日20时至次日5时，周五至周日全天宵禁。

沙特阿拉伯卫生部18日宣布，截至当天16时，过去24小时新增确诊327例，累计确诊374029例，累计治愈365017例，累计死亡6450例；现存确诊病例2562例，其中重症493例。据沙特通讯社报道，沙特食品和药物管理局当天已批准在本国使用英国阿斯利康制药公司和牛津大学合作研发的新冠疫苗。

以色列卫生部18日公布的数据显示，当天新增确诊病例3380例，累计确诊741589例；新增死亡病例31例，累计死亡5501例；新增治愈病例7006例，累计治愈687816例。以色列已有逾419万人接种了疫苗，占全国总人口约45％。

科威特卫生部18日报告，当日新增确诊病例979例，累计确诊181484例，其中治愈169406例，死亡1027例。过去两个月，确诊并住院治疗的患者增长9.3%，重症监护室的使用率增长11.9%。科威特订购的第五批辉瑞疫苗将于21日抵科。自2020年年底以来，共有13.7万人接种了疫苗。

中东地区一些国家18日更新了累计确诊病例数：土耳其2616600例，伊朗1550142例，摩洛哥479579例，阿拉伯联合酋长国361877例，约旦356744例，巴勒斯坦193418例，卡塔尔159053例，阿曼138494例。（执笔记者：张淼；参与记者：涂一帆、尚昊、王薇、熊思浩、杨元勇、夏晨、苏小坡、陈斌杰、刘宗亚、郑思远、王峰、黄灵、潘晓菁、马意翀）

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