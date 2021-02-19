新华社联合国2月18日电 中国常驻联合国代表张军18日在联合国经社理事会消除种族主义、仇外心理和歧视特别会议上发言，呼吁国际社会采取措施，标本兼治，消除种族主义。

张军说，种族主义威胁国际和平、稳定与发展，是全人类的公敌。消除一切形式的种族主义一直是国际社会努力的目标。2001年德班会议以来，国际社会反对种族主义的努力取得积极进展，但煽动种族主义、挑起宗教仇恨的现象仍屡屡发生，仇外心理和歧视问题也日益严重。在一些西方国家，非洲裔等少数族裔遭受警察暴力的悲剧时有发生，令人痛心。联合国秘书长古特雷斯、联合国人权事务高级专员巴切莱特以及多位联合国人权特别机制专家对此予以谴责，呼吁有关国家正视广泛存在的不平等现象，采取措施消除一切形式的种族歧视。

张军说，中方支持联合国在打击种族主义方面发挥积极作用，支持联大9月举行高级别纪念会议。他强调，消除种族主义，必须标本兼治：一是要加快落实2030年可持续发展议程，解决贫困、就业、教育、卫生等问题，确保公平机会，从根源上减少冲突和不平等现象；二是要对各类种族主义做到“零容忍”，拿出政治意愿，切实落实《德班宣言和行动纲领》；三是要推动不同文明对话，消除分歧，增进理解；四是要杜绝歧视言论和借疫情搞污名化。

张军最后说，中方愿继续与国际社会一道，促进不同种族的可持续发展，推动构建人类命运共同体。

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