人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

大使向中国朋友发出邀请（采访手记）

海外网 吴正丹
2021年02月19日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

“我在中国当大使”栏目组来到东帝汶驻华大使馆，第一时间就被随处可见的“鳄鱼”吸引了。

茶几上摆放的鳄鱼玩具栩栩如生，拎在手里由一节节木雕拼接而成的身体甚至会灵活地左右摆动；办公桌间隔板上“蹲守”的鳄鱼布偶由粉色和绿色的花布料缝制而成，一改鳄鱼牙齿锋利、皮肤坚硬的形象，显得乖巧可爱；电视机柜上还有一尊背驮男孩的鳄鱼黑木雕，木雕下铺陈的衬布上印着的纹样依然是鳄鱼。

为什么这个使馆有如此多“鳄鱼”出没？东帝汶驻华大使阿布朗·多斯·桑托斯为栏目组解答。他端起背驮男孩的鳄鱼黑木雕，向栏目组道来东帝汶人的鳄鱼传说。

很久以前，一个小男孩救下一条小鳄鱼。若干年后，他们再次相遇。只要小男孩朝大海呼唤三声“祖父”，鳄鱼就会出现在他眼前。鳄鱼驮着小男孩漂洋过海、周游世界，结下深厚情谊。鳄鱼死后，它的身躯变成岛屿、骨骼化作黄金、血液变为石油，以报答男孩当初的救命之恩。“这座岛屿就是东帝汶人祖祖辈辈生活的土地。”桑托斯大使说。

鳄鱼传说承载着东帝汶的历史文化传统，也让外界窥见这个国度人与自然同在的精神内核。东帝汶是个多山、多湖、多泉、多海滩的岛屿国家，人们充分享受与大自然零距离亲近的和谐与宁静。使馆里的一景一物，吸引栏目组探寻东帝汶与自然同在的恬淡悠然。

茶几上的咖啡散发着淡淡薄荷香，桑托斯大使骄傲地告诉我们“东帝汶咖啡豆不使用任何肥料，绝对绿色有机”；会客厅里摆放着大大小小的吊脚木楼模型，大使说，“今天很多东帝汶人依然居住在这样的传统民居里”……不加雕饰的自然之美，是东帝汶独特的名片。大使通过栏目组的镜头发出热情邀请：“希望更多中国朋友了解东帝汶，走进东帝汶。”

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部