海外网 吴正丹

“我在中国当大使”栏目组来到东帝汶驻华大使馆，第一时间就被随处可见的“鳄鱼”吸引了。

茶几上摆放的鳄鱼玩具栩栩如生，拎在手里由一节节木雕拼接而成的身体甚至会灵活地左右摆动；办公桌间隔板上“蹲守”的鳄鱼布偶由粉色和绿色的花布料缝制而成，一改鳄鱼牙齿锋利、皮肤坚硬的形象，显得乖巧可爱；电视机柜上还有一尊背驮男孩的鳄鱼黑木雕，木雕下铺陈的衬布上印着的纹样依然是鳄鱼。

为什么这个使馆有如此多“鳄鱼”出没？东帝汶驻华大使阿布朗·多斯·桑托斯为栏目组解答。他端起背驮男孩的鳄鱼黑木雕，向栏目组道来东帝汶人的鳄鱼传说。

很久以前，一个小男孩救下一条小鳄鱼。若干年后，他们再次相遇。只要小男孩朝大海呼唤三声“祖父”，鳄鱼就会出现在他眼前。鳄鱼驮着小男孩漂洋过海、周游世界，结下深厚情谊。鳄鱼死后，它的身躯变成岛屿、骨骼化作黄金、血液变为石油，以报答男孩当初的救命之恩。“这座岛屿就是东帝汶人祖祖辈辈生活的土地。”桑托斯大使说。

鳄鱼传说承载着东帝汶的历史文化传统，也让外界窥见这个国度人与自然同在的精神内核。东帝汶是个多山、多湖、多泉、多海滩的岛屿国家，人们充分享受与大自然零距离亲近的和谐与宁静。使馆里的一景一物，吸引栏目组探寻东帝汶与自然同在的恬淡悠然。

茶几上的咖啡散发着淡淡薄荷香，桑托斯大使骄傲地告诉我们“东帝汶咖啡豆不使用任何肥料，绝对绿色有机”；会客厅里摆放着大大小小的吊脚木楼模型，大使说，“今天很多东帝汶人依然居住在这样的传统民居里”……不加雕饰的自然之美，是东帝汶独特的名片。大使通过栏目组的镜头发出热情邀请：“希望更多中国朋友了解东帝汶，走进东帝汶。”

(责编：艾雯、刘洁妍)