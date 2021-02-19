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东中两国守望相助（大使说）

（东帝汶）阿布朗·多斯·桑托斯
2021年02月19日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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2002年5月20日恢复独立的东帝汶是年轻的国家。国土面积约1.5万平方公里、人口130余万，德顿语和葡萄牙语为官方语言，英语和印尼语为宪法规定的工作语言。

东帝汶位于东南亚努沙登加拉群岛最东端，包括帝汶岛东部、西部北海岸的欧库西飞地以及附近的阿陶罗岛和东端的雅库岛。东帝汶西部与印尼西帝汶相接，南隔帝汶海与澳大利亚相望。东帝汶的特色在于自然之美。山峦海滩，景色各异；东西南北，绚丽缤纷。首都帝力位于北部海岸，是一座融历史与现代于一体的城市，展现出东帝汶经济、社会、文化和政治发展的成果。

东帝汶国家战略发展计划将油气、农业和旅游作为经济发展的三大支柱。东帝汶正在崛起，各类产业发展潜力巨大。从石油、天然气和铜矿开采业，到农业、畜牧业，东帝汶正在整合优质资源，打造生产、出口高质量产品的平台。

东帝汶气候和土壤为种植经济作物提供了得天独厚的条件，檀香、橡胶、椰肉、棉花、甘蔗和椰油等质量上乘。帝汶海是吸引国际商业投资的主要因素之一，有大量未开发的油气田。基建也是一个增长点，老基建在翻修，新基建在拔地而起，在基建的更新换代中东帝汶正在加速现代化建设。得益于国内国际的投资，东帝汶的旅游和服务业得到长足发展。尽管目前变化主要发生在首都地区，但巨大发展潜力蕴含于东帝汶全境。

东帝汶与中国的友谊源远流长，早在14世纪就有中国人远渡重洋来到东帝汶。东帝汶恢复独立后，中国成为首个与东帝汶建交的国家。刚刚过去的2020年，东中两国面对新冠肺炎疫情更是相互支持、守望相助。东帝汶各界积极声援中国抗疫，中国向东帝汶提供了9批次医疗援助。经过疫情考验，东中两国关系和东中人民友谊更加深厚。2021年，东帝汶将继续致力于推进同中国在各领域的合作，推动东中关系发展不断迈上新台阶，欢迎更多中国企业赴东帝汶投资兴业。

（作者为东帝汶驻华大使）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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