海外网 毛 莉 任天择

东帝汶驻华大使阿布朗·多斯·桑托斯近照。海外网 季星兆摄



桑托斯和中国人民共同经历了极不平凡的2020年，驻华工作的特殊开篇，让他对中国有了更深刻的认识，对发展东帝汶和中国关系有了更充足的干劲儿。“正是因为中国采取了严格的防疫措施，今天我才能坐在这里与你们见面。”近日接受人民日报海外网采访时，东帝汶驻华大使阿布朗·多斯·桑托斯这番发自肺腑的感慨，道出了中国抗疫斗争见证者的心声。

“相信中国防控疫情举措”

2020年3月，桑托斯坐上飞往北京的航班，准备开启崭新的驻华生活。尽管面对种种不确定性，但桑托斯决心排除万难履职，“这是我应尽的责任”。

从飞机落地北京那一刻，桑托斯就深深感受到了中国抗疫举措的全面、严格、彻底，他说：“所有人都戴着口罩，所有人都严守社交距离。”来到北京后，桑托斯也随时戴口罩、进出量体温。

随着中国疫情得到有效控制，各地进入常态化疫情防控阶段，桑托斯在2020年9月首次来到湖北武汉。“重启”的武汉，街头巷尾熙熙攘攘。当时武汉确诊病例早已清零，桑托斯观察到，所有人都严格保持安全距离，在室内外都戴着口罩。“我开始还想，为什么要戴口罩呢？这里明明没有病例了。后来我明白了，正是得益于中国人对防疫规定的严格遵守，中国才取得了如此显著的抗疫成效。我相信中国防控疫情举措，中国医务人员的辛勤付出令人敬佩。”桑托斯说。

“中国脱贫攻坚成就卓越”

特殊时期的工作经历，给桑托斯留下了很多记忆。在率先控制疫情的中国，桑托斯看到了一片勃勃生机的景象。

2020年“十一”黄金周的假日经济，向世界释放了中国经济强劲复苏的清晰信号。这个假期，中国国庆节与中秋节“喜相逢”，桑托斯也迎来了他六十岁的生日。“我登上长城庆祝60岁生日！”桑托斯说，一提起中国，全世界可能最先想到的就是长城，长城在东帝汶更是家喻户晓。虽然无法和家人共同庆生有遗憾，但能到向往已久的长城庆生也给桑托斯留下了珍贵回忆。

到长城当“好汉”、到福建品茶，桑托斯对中国文化的喜爱与日俱增。2020年11月，桑托斯来到福建，在福州体验了中国茶文化的丰富多彩。大红袍、茉莉花茶让桑托斯赞不绝口，滋味鲜爽的白茶更让他印象深刻。“听说常常喝白茶会让人越来越年轻。”桑托斯笑言，“虽然这可能只是广告语，但喝茶肯定有益健康。”

福建之行不仅加深了桑托斯对中国茶文化的认识，也深化了他对中国脱贫事业的理解。一个拥有14亿人口的大国如何在短短几十年间摆脱绝对贫困？以“弱鸟先飞、滴水穿石”精神铸就的宁德样本讲述了中国摆脱贫困的历程。“过去连公路都不通的村庄，如今不仅交通四通八达，还有了学校、医院等完备的公共设施，当地人也住上了更好的房子、过上了更幸福的生活。”桑托斯感慨，2020年，即使面对疫情的挑战，中国依然如期完成了现行标准下农村贫困人口全部脱贫的目标，中国各级政府和中国人民为此付出了巨大努力。“中国脱贫攻坚成就卓越，对此我表示热烈祝贺。”

中国基建闻名东帝汶

在桑托斯的中国印象里，完善的基建设施是浓墨重彩的一笔：“在中国，无论走到哪里，公路桥梁都随处可见。我还尝试了中国各种交通工具，中国高铁非常快！”

桑托斯情有独钟的中国基建，在东帝汶享有盛名。中国援建的东帝汶总统府、外交部办公楼、国防部和国防军司令部办公楼，已成为东帝汶首都帝力的地标性建筑。中国企业在东帝汶承建的“一网”“一路”“一港”项目也引人注目：东帝汶国家电网项目大大缓解了严重缺电的状况，苏艾高速公路成为东帝汶首条现代化高速公路，正在加快建设的蒂坝港项目建成后将成为东帝汶历史上首个现代化国际集装箱码头。“中国工程技术人员活跃在东帝汶修路建港的一个个现场，为东帝汶带来了基建领域的丰硕成果。”桑托斯认为，这是两国共建“一带一路”的生动缩影。

“一带一路”联通的不仅是道路，更是人心。桑托斯十分关心东帝汶教育发展，而中国是东帝汶教育发展的重要伙伴。“每年中国政府都会向东帝汶学生提供奖学金，涵盖本科、研究生、博士等各个阶段。”桑托斯表示，希望疫情早日结束，未来有更多东帝汶学生来中国留学。

随着两国多双边合作日益深化，经贸成果也不断刷新纪录。开放的中国把东帝汶特产带到了国际市场、带进了中国人的日常生活。东帝汶连续参加中国国际进口博览会，具有独特薄荷香味的东帝汶野生麝香猫猫屎咖啡成为明星商品。“东帝汶不仅有咖啡等特色农产品，还有丰富的渔业资源。欢迎中国企业扩大对东帝汶农业、渔业等领域的投资。”桑托斯表示。

对两国关系发展前景，桑托斯满怀信心。他说：“中国是东帝汶2002年恢复独立后第一个建交的国家。建交10多年来两国关系始终牢不可破，双边合作造福两国人民。希望双边各领域合作未来得到进一步深化。”

(责编：艾雯、刘洁妍)