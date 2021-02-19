张学军

2月11日除夕夜，东京塔自2019年以来第三度点亮中国红。当晚，这座东京地标性建筑，亮起中日两国共同的文字“希望”。与此同时，一首象征着“爱与希望”的音乐电视《希望》也于当晚推出，传达了中日两国人民同心协力抗击疫情的决心和对未来的美好祝福。

《希望》由东京塔点亮中国红实行委员会、中国国际文化交流中心和中国康复技术转化及发展促进会联合出品，以《北风吹》《早春赋》《欢乐颂》3首作品凝聚而成。其中的《北风吹》，是中国歌剧《白毛女》也是日本松山芭蕾舞团同名保留剧目的插曲，《早春赋》是孩子们演唱的日本童谣，《欢乐颂》即贝多芬第九交响曲第四乐章。画面中，从冬到春，从雪花到樱花，从故宫到富士山，从松山芭蕾舞团舞蹈家们《白毛女》的舞步到贝多芬第九交响曲的大合唱，镜头优美的转换完成了跨越地域、季节以及艺术的融合。

《希望》的策划和执行团队曾于2020年4月推出音乐电视《在一起》，将中国歌曲《茉莉花》和意大利歌剧选曲《今夜无人入睡》重新编配，中意两国歌唱家隔空对唱。

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