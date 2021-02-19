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华春莹就病毒溯源问题三问美国

2021年02月19日08:55 | 来源：新华网
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针对美国总统国家安全事务助理等质疑世卫组织国际专家组在华开展病毒溯源研究的独立性一事，外交部发言人华春莹18日说，个别西方政客开口闭口说独立，但独立不等于听命于西方，不等于对中国进行有罪推定，只有尊重科学、基于事实才能够产生独立报告，得出科学结论。国际媒体现在有越来越多关于病毒和疫情于2019年下半年就已经在世界多地多点出现的报道。2020年3月，美国疾控中心主任公开承认，美国2019年秋季部分的流感死亡病例，实际上感染的可能是新冠肺炎。也有报道显示，2019年12月一些美国人献血的样本当中就已经存在新冠病毒的抗体。“美方可不可以提供所有的相关原始数据？美方可不可以与世卫组织开展全面充分的合作？美方可不可以邀请世卫组织专家赴美国开展溯源考察、得出独立的结论？”华春莹说，中方已经本着开放和透明的态度，同世卫组织专家进行非常深入的、专业的、科学的合作。中方希望有关国家同样也能秉持积极科学和合作的态度，开展全球病毒溯源，分享交流研究成果，共同为国际抗疫合作和构建人类卫生健康共同体承担应尽的责任和义务。（记者伍岳、温馨）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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