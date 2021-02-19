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哥伦比亚200万观众盛赞舞乐《中国故事·十二生肖》

2021年02月19日08:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢2月18日电 （记者吴杰）“金牛闹新春，玉兔当空舞。神兽齐聚首，国泰民富强 ”。2月11日至18日，从中国大年三十到正月初六，由中国东方演艺集团倾情演绎的舞乐《中国故事·十二生肖》在哥伦比亚胡里奥·多明戈大剧院空中剧场连演7天。中国驻哥伦比亚大使蓝虎，哥伦比亚新任文化部长布伊特拉戈，哥伦比亚首任文化部长、大剧院院长拉米雷斯等，纷纷祝贺演出成功。 200多万当地及拉美观众，在连续一周不间断云展演中，尽情欣赏中国驻哥伦比亚大使馆倾情奉献的牛年豪礼。

蓝虎大使表示，中国生肖文化已有近三千年历史，具有独特的文化寓意。今天，我们用音乐舞蹈向大家讲述中国十二生肖的故事，为中哥和亚洲人民新年祈福、为哥伦比亚《你好，亚洲》艺术节助兴、为中哥建交41周年喝彩！我们坚信，人类一定能够战胜疫情，必将迎来风调雨顺的幸福年。

演出剧照。中国驻哥伦比亚使馆供图

哥伦比亚文化部长布伊特拉戈专门为演出发来视频祝贺。他说，在中国十二生肖里，牛年象征着坚韧和繁荣。坚韧助我们早日战胜疫情，繁荣激励我们携手共进、合作共赢。让我们继续努力，不断加强文化交流，通过丰富多彩的文化活动，唱响中哥更加美好的未来。

哥伦比亚首任文化部长、大剧院院长拉米雷斯赞叹道，舞乐《中国故事·十二生肖》，不仅具有鲜明的中国文化特色，还有丰富的当代舞蹈语汇，艺术地再现了中国独有的生肖文化、优秀的传统美德、朴素的生态理念、贯通中西的开放精神。

舞乐《中国故事·十二生肖》，以中国生肖文化为创作题材，以打击乐演奏、舞蹈为主要表现形式，融合了茶道、竹韵、书法、国画、京剧、武术等极具中国文化特点的代表性元素，展现了中华民族十二种传统美德，以及十二生肖背后“自然与生命”的宏大主题。

演出剧照。中国驻哥伦比亚使馆供图

云演期间，观众热情高涨，互动不断。有艺术评论家留言道，这是来自中国的又一场艺术盛宴，恢弘大气、精致柔美，对十二生肖的演绎惟妙惟肖、直击灵魂。远在智利、阿根廷、秘鲁、乌拉圭的观众称赞演出太精彩了，杂技、武术、舞蹈一应俱全，期待中国艺术家再回拉美巡演。

据中国驻哥使馆文化参赞朱晓燕介绍，舞乐《中国故事·十二生肖》是今年首场突破200万点击量的云演出活动，今春还有多场精彩演出将在当地主流文艺平台上演，希望与哥伦比亚及拉美民众、旅哥全体中国同胞，尽情分享祥瑞与欢乐。

(责编：张信凤、常红)

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