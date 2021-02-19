新华社雅典2月18日电（记者 于帅帅）希腊移民和庇护部17日发布公告说，116名难民当天从希腊莱斯沃斯岛乘包机直飞德国汉诺威市接受重新安置。这是希腊首次安排难民从该国岛屿直飞其他欧盟国家。

公告说，这些难民来自阿富汗、伊朗和伊拉克，其中包括30个有孩子的家庭。据雅典-马其顿通讯社报道，这是在由欧盟资金支持、希腊与国际移民组织合作的转移安置难民项目下，希腊首次安排难民从该国岛屿直飞其他欧盟国家。此前，由希腊转移至其他欧盟国家的难民均从首都雅典乘航班离开。

希腊移民和庇护部部长诺蒂斯·米塔拉希在公告中表示，未来两个月希腊政府将继续安排约10个从该国岛屿直飞德国的航班，转移安置更多难民。

去年9月，位于莱斯沃斯岛的希腊最大难民营莫里亚难民营遭遇火灾严重损毁。此后，希腊和德国领导人就重新安置在希难民一事达成协议。根据协议，德国将从希腊接收约1553名难民。因防控新冠疫情相关的旅行限制，目前只有449名难民被成功转移安置。

希腊政府最新数据显示，目前有约6.5万名难民和非法移民滞留希腊，其中1.4万人居住在包括莱斯沃斯岛在内的5个爱琴海岛屿上的难民营中。

(责编：艾雯、刘洁妍)