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阿拉伯国家民众更喜欢中国 外交部：中阿友好深入人心

2021年02月19日08:41 | 来源：新华社
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新华社北京2月18日电（记者温馨、伍岳）针对有调查显示阿拉伯国家民众普遍更喜欢中国，外交部发言人华春莹18日说，这从一个侧面反映了中阿友好深入人心的事实，中方愿意同阿拉伯兄弟继续携手同行，支持彼此国家的发展和民族复兴事业，稳步推进在抗疫等各个领域的务实合作。

国际民意调查机构“阿拉伯晴雨表”日前发布的一份调查报告显示，与美国相比，阿拉伯国家民众更喜欢中国。调查还显示，中国的外交政策在中东地区国家更得人心。

华春莹就此表示，这从一个侧面反映了中阿友好深入人心这样一个事实。中阿虽然相距遥远，但始终亲如一家，在古丝绸之路上就互通有无，在争取民族独立和人民解放的斗争当中并肩战斗过，现在在各自国家发展建设的事业当中，也开展了互利合作，书写了发展中国家心意相通、共同发展的篇章。

华春莹表示，面对突如其来的新冠肺炎疫情的袭击，中方向阿拉伯国家提供了大量抗疫物资援助，向8个阿拉伯国家派出了医疗专家组，双方举办了40多次专家视频会议。自去年以来，中方同埃及、阿联酋、巴林、摩洛哥等国的疫苗合作进展都非常顺利，有关国家同中国也进行了密切合作，包括在涉及中国重大关切和核心利益问题上，也给予了中方坚定的支持。中阿双方携手并肩，打造了物资互援、经验分享、疫苗研发的合作范例，成为中阿守望相助、命运与共的生动写照。

在谈及“为什么中国的外交政策在阿拉伯国家更得人心”时，华春莹说，这是因为中方一贯坚持不干涉内政原则，秉持相互尊重和互利共赢原则同其他国家发展合作。

她表示，中方坚持大小国家一律平等，支持阿拉伯国家为维护国家主权和民族尊严所做的努力。“我们两大民族真诚相待、出入相友、同甘共苦，信任是牢不可破的，也是金钱买不到的。”

“我们愿意同阿拉伯兄弟继续携手同行，支持彼此国家的发展和民族复兴事业，稳步推进在抗疫等各个领域的务实合作，在造福中阿人民的同时，也为捍卫多边主义和国际公平正义注入更多的正能量。”华春莹说。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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