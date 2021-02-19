2月18日，在津巴布韦首都哈拉雷的威尔金斯医院，津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加接种中国国药集团生产的新冠疫苗。 新华社记者 张玉亮 摄

新华社哈拉雷2月18日电（记者张玉亮）津巴布韦卫生部门18日启动新冠疫苗接种工作，全国各地一线医护人员和机场、口岸等高风险场所的工作人员成为首批接种人群，开始接种由中国援助的新冠疫苗。

津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加18日来到首都哈拉雷的接种点威尔金斯医院，在接受新冠病毒快速检测后，接种了中国援助的疫苗并领取接种证书，成为津巴布韦首位接种者。随后，卫生部副部长曼圭罗等官员和威尔金斯医院的医护人员陆续接种。

奇温加在接种疫苗后对媒体说，中国向津巴布韦援助了20万剂新冠疫苗，他和其他卫生官员率先接种，就是为了展示津政府对这批中国国药集团生产的疫苗充满信心。他说，更多新冠疫苗将陆续抵达，全国民众将分阶段获得接种机会。

奇温加呼吁民众积极接种，指出这是战胜疫情的重要一环。他还提醒民众，接种疫苗后仍需遵守防疫规定，戴口罩并保持社交距离，以保护自己和他人健康。

由中国政府援助的新冠疫苗15日清晨运抵哈拉雷，是这个南部非洲国家获得的首批新冠疫苗，可满足10万人、每人2剂的接种需求。据介绍，津政府还向中方购买了一批新冠疫苗，预计3月上旬运抵该国。

津巴布韦正面临第二波新冠疫情的严重威胁。为应对疫情，津政府已筹集1亿美元资金用于采购新冠疫苗，计划为全国60%的人口免费接种。

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