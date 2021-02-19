新华社莫斯科2月18日电（记者李奥）俄罗斯外交部18日发表声明说，俄外长拉夫罗夫与亚美尼亚外长艾瓦江就纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区问题在莫斯科举行会谈。

声明说，艾瓦江17日应邀对俄进行短暂工作访问并与拉夫罗夫举行会谈。会谈中，双方就履行俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三方于去年11月9日和今年1月11日达成的相关协议进行了详细讨论，并着重磋商了交换战俘、人道主义援助和解封纳卡地区交通等问题，指出将通过由三国副总理共同领导的三方工作组展开相关工作。

另据俄外交部声明，拉夫罗夫17日还与阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫通话，就落实俄阿亚三方于今年1月11日达成的相关协议进行了磋商。

1月11日，俄阿亚三国领导人在莫斯科举行会谈并签署联合声明，支持俄罗斯总统普京提出的建立由三国副总理共同领导的三方工作组计划，帮助纳卡地区重建。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。2020年9月27日，双方再次因纳卡问题爆发新一轮冲突。同年11月9日，俄阿亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间11月10日零时起完全停火。

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