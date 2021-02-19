新华社阿比让2月18日电（记者郑扬子）尼亚美消息：中国政府援尼日尔赛义尼·孔切将军大桥18日竣工通车。尼日尔总统伊素福、中国驻尼日尔大使张立军等出席在首都尼亚美举行的通车仪式。

张立军在致辞中表示，赛义尼·孔切将军大桥项目开工以来，在中尼两国政府和尼民众大力支持下，承建企业克服新冠疫情等诸多困难，出色完成了项目工程任务，相信项目竣工通车后将极大缓解尼亚美的交通压力，带动次区域经济发展。

张立军说，在过去10年里，中尼两国在经贸等领域合作硕果累累，合作领域不断扩展。特别是新冠疫情发生以来，两国以实际行动证明，积极团结应对才是战胜疫情的唯一正确选择。未来两国还将在疫情防控、疫苗普及等方面开展更加深入的合作。

伊素福在接受媒体采访时高度评价尼中两国合作关系，表示赛义尼·孔切将军大桥项目是两国务实合作的又一重大成果。他说，近年来，尼中两国的合作都与尼经济社会发展的优先领域密切相关，尼方感谢中方长期以来对尼国家经济社会发展提供的支持。

尼代理装备部长迪奥普和赛义尼·孔切将军家族代表等也分别在致辞中感谢中方为尼修建大桥。

据介绍，赛义尼·孔切将军大桥项目主桥长928米，连接道路长2.5公里，是中国政府援尼历史上规模最大的项目。大桥跨尼日尔河两岸，连接尼亚美的南北区域，由中国港湾工程有限责任公司承建，于2018年7月开工。

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