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印度马邦部分地区因疫情将再次封锁

2021年02月19日08:36 | 来源：新华社
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新华社孟买2月18日电（记者张亚东）因新冠疫情风险上升，印度马哈拉施特拉邦政府18日决定在该邦部分地区再次实施封锁措施。

数据显示，2月份以来，马邦新增新冠病毒感染病例数不断升高。1日至7日，该邦新增确诊病例17672例；8日至14日，新增确诊病例20207例。17日和18日，该邦单日新增确诊病例均超过4000例。

为抑制疫情发展，马邦政府决定在阿姆劳蒂地区再次实施封锁措施，具体时间为20日20时至22日7时；亚沃德马尔地区将于18日开始实施为期10天的封锁措施。

马邦政府还未决定是否对邦首府孟买实施封锁措施，但孟买市政府18日已出台措施，对餐馆、婚庆场所等提出进一步防疫要求。孟买市长佩德内卡尔日前警告说，如果疫情明显上升且居民不严格遵守防疫规定，不排除对孟买再次实施封锁措施的可能。

据当地媒体报道，孟买近60%的居民出行已不戴口罩。专家认为，马邦近期疫情上升与当地市郊铁路重新运营、居民不严格遵守防疫规定有关。

数据显示，截至18日上午，印度累计新冠确诊病例10950201例，累计死亡病例156014例；马邦累计确诊病例2076093例，累计死亡病例51631例。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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