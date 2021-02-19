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科学家提取到迄今“最古老”DNA

2021年02月19日08:33 | 来源：新华网
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研究人员从俄罗斯西伯利亚出土的猛犸象象牙上提取到迄今发现的“最古老”脱氧核糖核酸(DNA)，并为这些最早生活在165万年前的动物完成DNA测序。

据路透社报道，DNA样本来自20世纪70年代西伯利亚冻土出土的3头猛犸象遗骸，但至今才有技术提取DNA并完成测序。相关研究论文刊载于17日出版的英国《自然》杂志。

论文主要作者、瑞典古遗传学中心教授洛韦·达伦说，这是目前发现的最古老DNA。此前提取并完成测序的最古老DNA来自一匹马的腿骨，它大约生活在56万至78万年前。

3头猛犸象象牙标本分别名为克列斯托夫卡、阿德恰和丘科奇亚。前两份标本所属猛犸象分别生活在大约165万年前和130万年前，丘科奇亚所属猛犸象生活在大约60万年前。

研究人员从粉末状样本中提取DNA片段。达伦说，研究人员要为数十亿极短小的DNA片段测序，才能完成完整的“基因拼图”。

研究人员希望通过研究古老的DNA，更详尽地研究物种演化过程。研究人员发现，克列斯托夫卡属于先前不为人所知的一支猛犸象，200多万年前由另外一支猛犸象演化出来。另外，克列斯托夫卡所属那支猛犸象的一些成员似乎是第一批从西伯利亚迁移到现今北美地区的猛犸象，它们在大约150万年前通过一段如今已消失的陆桥到达北美地区。人们熟知的长毛猛犸象则在40万至50万年前才迁徙到北美地区。（袁原）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘洁妍)

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