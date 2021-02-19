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北约秘书长称不考虑提前从阿富汗撤军

2021年02月19日08:33 | 来源：新华网
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北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格17日说，不考虑提前从阿富汗撤军，北约联军只有在安全状况允许时才会撤离。

“我们在阿富汗的部署是有条件的，塔利班必须兑现他们的承诺。”斯托尔滕贝格在北约防长会后说。

按照斯托尔滕贝格的说法，北约联军只会在“时机合适时”撤离阿富汗，如今重点是“支持和平谈判”。

阿富汗政府与塔利班去年在卡塔尔启动谈判，但进展缓慢。

美联社报道，北约在阿富汗现有驻军规模不足1万人，主要任务是协助培训阿安全部队，其中大多数不是美军。不过，一旦美军从阿富汗撤走运输、后勤等支持，北约联军的行动将难以为继。

美国政府与阿富汗塔利班2020年2月底签署协议，美方承诺135天内把驻阿美军人数从约1.3万人减至8600人，剩余美军及北约联军将于今年5月前撤出。今年1月底，多名北大西洋公约组织官员对媒体说，驻阿富汗的外国军队不会依照美国政府与阿富汗塔利班达成的协议在5月前全部撤离阿富汗。

美国总统约瑟夫·拜登正在评估这项协议。当前，美国政府内部关于推迟驻阿美军撤离计划的呼声也在升高。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘洁妍)

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