新华社开罗2月18日电（记者吴丹妮 马哈茂德·富利）据埃及官方《金字塔报》网站18日报道，俄罗斯将于3月28日恢复飞往埃及红海海滨城市沙姆沙伊赫和胡尔加达的直航航线。

埃及民航局负责人阿什拉夫·诺威尔当天说，俄罗斯交通部代表团近日对沙姆沙伊赫和胡尔加达的机场进行了为期一周的检查，随后对两个机场的安全措施予以肯定。经俄罗斯有关部门批准，俄北风航空公司将每周执飞4个航班，其中沙姆沙伊赫和胡尔加达各两个航班。

埃及议会旅游与民航委员会副主任阿姆尔·侯赛因·欣迪在接受新华社记者采访时表示，在俄罗斯停飞往返两国间航班前，俄罗斯曾是埃及第一大旅游客源国，希望此次恢复直航能为遭受新冠疫情重创的埃及旅游业恢复生机。

另据报道，埃及民航局已批准从18日起恢复中断一年的埃及同利比亚的直航航线。

2015年10月31日，俄罗斯科加雷姆航空公司一架从沙姆沙伊赫飞往俄罗斯圣彼得堡的客机起飞不久发生爆炸，坠毁在埃及西奈半岛，机上224人全部死亡。极端组织“伊斯兰国”事后宣布实施了袭击。空难发生后，俄罗斯一度叫停往返埃及的航线，直至2018年4月才恢复两国首都莫斯科与开罗之间的直航。

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