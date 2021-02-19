社交媒体平台脸书18日开始禁止澳大利亚用户在其平台上分享、浏览新闻。受此影响，澳大利亚用户一度无法浏览当地气象、消防、卫生等公共服务部门的脸书账户内容。

据法新社报道，澳大利亚第九新闻网站、新闻集团、澳大利亚广播公司等新闻机构的脸书账户18日变成一片空白。一些非新闻机构的账户出现同样情况，甚至包括脸书官方账户。

澳大利亚气象局只得在账户简介中通知用户，登录气象局官网或其推特账户查看天气预报和洪水警告等信息。西澳大利亚州消防部门脸书账户页面也呈现一片空白，定期更新新冠疫情消息的至少3个州的卫生部门脸书账户也受影响。

西澳大利亚州议员马德琳·金说，这种状况“难以置信、不可接受”。

脸书公司发言人说，公共服务机构账户受影响是意外情况，会恢复正常。澳大利亚气象局等账户目前已经恢复。

澳大利亚国库部长乔希·弗赖登伯格说，脸书不提前通知就禁止分享新闻的做法“错误”“粗暴”，会损害其在澳大利亚的声誉。

澳大利亚拟立法强制脸书和谷歌等互联网企业向澳大利亚媒体付费以获取新闻内容，相关法律草案17日获得众议院通过，下一步将交由参议院表决。弗赖登伯格说，澳大利亚政府“决心”推动草案通过。

不过，路透社援引弗赖登伯格在推特上的推文报道，他18日与脸书首席执行官马克·扎克伯格展开“建设性讨论”，将继续与脸书就相关法律继续谈判，寻求出路。暂不清楚双方的讨论是发生在脸书禁止澳大利亚用户分享、浏览新闻之前还是之后。

与脸书的强硬态度不同，谷歌日前与澳大利亚新闻集团等新闻机构就获取后者新闻付费达成协议。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘洁妍)