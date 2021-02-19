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变异病毒蔓延 德国政府担忧

2021年02月19日08:24 | 来源：新华网
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德国卫生部长延斯·施潘17日警告，在英国发现且传染性更强的变异新冠病毒正在德国迅速传播。

施潘告诉媒体记者，疾控机构罗伯特·科赫研究所数据显示，22%的新报告德国新冠病例感染了这种名为“B1.1.7”的变异新冠病毒，而这一比例在不到两周前约为6%。

截至2月15日，德国今年共报告4071人疑似感染在英国发现的变异新冠病毒，347人疑似感染在南非发现的变异新冠病毒。

施潘认为，“B1.1.7”可能很快成为德国的“主要新冠病毒类型”。

有报道说，在英国发现的变异新冠病毒传染性比先前的病毒高35%。

德国政府近期增援各实验室基因测序工作，以求更好地掌握变异新冠病毒在境内的传播状况。

德国奥斯纳布吕克市一家冰激凌工厂暴发大规模新冠疫情后，工厂员工及其家属约1000人17日接受隔离，已有210人新冠病毒检测呈阳性，其中3人据称感染在英国发现的变异病毒。这家工厂至少停工到本月26日。

德新社报道，德国现已“封城”数月，促使今年以来感染新冠人数大幅减少。不过，总理安格拉·默克尔和其他政府高官担心更具危险性的变异病毒可能使疫情恶化，因而认为解封为时尚早。

施潘说，解封要“格外小心”，每天须密切监控疫情状况。

依据现行规定，德国各地餐馆、商业街店铺和其他非必要设施停业状态大多持续至3月7日。

针对英国、葡萄牙、西班牙和南非等变异病毒蔓延的十多个国家和地区，德国采取严格边境管控措施，禁止大多数来自这些地方的人员入境。这一措施持续至3月3日。

罗伯特·科赫研究所最新数据显示，德国迄今有230万人感染新冠病毒，其中66164人病亡。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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