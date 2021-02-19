美国得克萨斯州因冬季风暴引发的大面积停电17日进入第三天，寒潮中数以百万计民众无法取暖，120万民众家中断水或只是偶尔有水。得州官员预期这样的状态将持续至本周末。

【“灾中之灾”】

得州官员说，全州仍有270万用户断电。由于天然气井和管道以及风力发电机风轮因冰冻无法正常运行，得克萨斯失去40%的发电能力，且低温天气预计持续到本周末，恢复供电将是一个缓慢的过程。

停电导致自来水厂设备无法运行，得州超过100个县的民众被告知需要将自来水煮沸后饮用。得州最大城市休斯敦等地一些医院已无水可用。

得州官员17日晚说，得州人口密度最大的地区在接下来的24小时内将经历新一轮雨雪过程。

寒冷天气中，一些民众面临两难选择：要么待在冰冷漆黑的家中、忍受断水的不便，要么冒着感染新冠病毒的风险前往当地避难中心。

“从很多方面来看，这是灾中之灾，”哈里斯县法官莉娜·伊达尔戈告诉路透社记者，“（灾害）连锁效应无法避免。”

美联社报道，超过30人的死亡被认为与这次极端天气有关，其中一些人取暖时死于一氧化碳中毒。

【冰冷与沉默】

得州州长格雷格·阿伯特在一场记者会上说，得州南部一个核电站预期17日晚恢复运行，加上一些火力发电厂恢复发电，40万用户将恢复供电。

一些人士质疑负责得州绝大部分电力供应的得克萨斯电力稳定委员会管理不力，没有重视联邦政府在2011年一次类似寒潮过后提出的警告，对得州电力基础设施进行冬季适应性改造。阿伯特要求对这个委员会启动调查。

阿伯特说：“得克萨斯州每一个电力供应方都因低温或设备故障受到影响。”

45岁的得州韦科市居民劳拉·诺埃尔是四个孩子的母亲。她说，家里15日凌晨开始就一直停电，一家人只能穿上厚厚的衣服保暖，还时不时到自家的车上取暖。

“我们从来没经历过这么冷的天气，到处都是冰，”诺埃尔说，相关机构为保护电网采取轮流停电的措施，但缺乏与民众的沟通，“只有沉默”，至少应该“告诉我正在发生什么。”

得克萨斯电力稳定委员会系统运行高级总监丹·伍德芬说：“眼下最好的设想是，今天或明天我们能至少做到让所有用户每次停电不长于30分钟或1个小时。”

在恢复供电之前，人们只能各自想辙。57岁的无家可归者特里尔比·兰德里到休斯敦一家家具店避寒。这家家具店作为避寒中心向有需要的人开放。

“我们在这里凑合（几天），”兰德里说，“他们让我们睡在沙发上、椅子上。人们都想回家。”（徐力宇）（新华社专特稿）

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