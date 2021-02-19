美国疾病控制和预防中心18日初步估算，受新冠疫情影响，2020年上半年美国人均预期寿命缩短1岁。

据美联社报道，美国疾控中心负责官员罗伯特·安德森说，去年上半年人均预期寿命缩短明显，相似情况只在第二次世界大战期间出现过。

美国疾控中心数据显示，2020年上半年美国人均预期寿命77.8岁，较2019年水平缩短1岁。这是美国疾控中心首次根据初步和部分记录发布人均预期寿命数据。少数族裔受影响尤为严重，相较2019年水平，非洲裔美国人2020年上半年人均预期寿命缩短2.7岁，拉美裔美国人缩短1.9岁，白人缩短0.8岁。

分析人士说，这显示出新冠疫情深刻影响美国社会。加利福尼亚大学旧金山分校健康专家科尔斯腾·比宾斯-多明戈说，最令人震惊的是，这些数据只反映了去年上半年的情况，计入下半年数据后情况应会更糟。

约翰斯·霍普金斯大学公共卫生教授奥蒂斯·布劳利说，人均预期寿命缩短证明美国“对疫情处理失误”。他说，没有充分利用口罩、早期治疗依赖羟氯喹等药物以及其他失误导致的病亡本可能避免。相比其他国家，美国遭疫情打击“更严重”。“我们只占世界人口4%，新冠死亡病例数量却相当于全球的20%”。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间17日晚间，美国累计新冠确诊病例超过2781万例，累计死亡病例超过49万例。（袁原）【新华社微特稿】

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