美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司17日说，一项研究显示，相比在美国流行的新冠病毒，最初在南非发现的变异新冠病毒可能令这两家公司联合研发的新冠疫苗所产生的抗体水平下降。

不过两家药企同时说，没有证据表明，疫苗对人体的保护会因变异病毒降低。

研究由辉瑞制药、生物新技术公司和美国得克萨斯大学医学院的科学家联合开展，相关论文发表在美国《新英格兰医学杂志》周刊上。

辉瑞疫苗以新冠病毒刺突蛋白为靶点，通过向人体输送刺突蛋白的遗传物质或遗传信息引发免疫反应。

为研究这一疫苗对变异病毒的作用，研究人员使用改造后的病毒，令其拥有和变异病毒相同的刺突变异，而后以已接种辉瑞疫苗人群的血液样本做测试。结果发现，血液中的中和抗体水平相较于常见新冠病毒所致的抗体水平减少了三分之二。

路透社报道，由于业界没有确立疫苗防护的抗体水平基准，因而不能确定抗体水平减少三分之二是否会让辉瑞疫苗对这种变异病毒无效。

另一方面，辉瑞制药和生物新技术公司说，上述研究结果仅基于实验室测试，还没有人体临床试验数据显示变异病毒将减弱疫苗保护效果。

得克萨斯大学医学院教授、研究共同作者史佩勇说，要想知道疫苗对变异病毒是否有效仍有许多工作要做，包括临床试验。“我们不知道（疫苗有效所需的）中和抗体最低水平是多少，我们没有这个分界线。”

辉瑞和生物新技术公司正在就最初在巴西发现的变异新冠病毒做类似疫苗有效性试验。

美国莫德纳公司17日在《新英格兰医学杂志》发表类似数据显示，针对最初在南非发现的变异新冠病毒，这家药企研发疫苗产生的抗体水平减少六成。莫德纳公司先前说，相信所生产的疫苗对这种变异新冠病毒有效。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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