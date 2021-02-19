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阿联酋积极参与国际抗疫合作

本报驻埃及记者  景  玥
2021年02月19日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，阿联酋迪拜政府宣布成立疫苗物流联盟，将整合阿联酋航空、迪拜环球港务集团的全球港口和物流网络、迪拜机场等，重点帮助那些疫苗进口和分发最困难的地区，保证疫情严重区域的民众尽快获得疫苗配送，协助世界卫生组织实现在2021年底向全球分发至少20亿剂新冠疫苗的目标。迪拜民航局总裁赛义德表示，整合资源有助于加快全球范围内的疫苗运输，解决“如何尽可能广泛地分发疫苗”这一紧迫难题。

　　阿联酋近期推出多项举措，积极参与国际抗疫合作。今年1月，迪拜机场和印度海得拉巴机场开辟一条“空中走廊”，每天可处理多达300吨疫苗的运输需求。去年11月，阿布扎比成立全球物流中心。按计划，今年超过7000万剂来自中国、英国、美国的新冠疫苗将通过这个中心转运到中东和非洲的数十个国家。

　　迪拜一直是重要的国际航空枢纽，可以在8小时飞行半径内覆盖全球约2/3的人口，在这里建立专用空运基地将促进疫苗快速到达目的地。据了解，阿联酋航空在迪拜的物流中心拥有超过1.5万平方米的冷链储藏库，自去年12月以来，一直在负责储运新冠疫苗。在客运业务几近停摆的情况下，阿联酋航空不断扩展货运航线网络，在充分利用已有货机的同时，将不少客机用作临时货机，推出定期和临时货运航班以及货运包机服务，为运输抗疫所需的医疗用品和个人防护装备架设空中桥梁。

　　迪拜国际人道主义城是世界最大、最繁忙的人道主义物流中心之一，世界卫生组织采购的医疗物资中约有85%需经过这里。“迪拜国际人道主义城为全球医疗物资的供应分配提供了极大的便利，对全球抗疫的重要性不言而喻。”世卫组织紧急行动代表、小组负责人布兰查德说。

　　有统计显示，截至2020年12月，阿联酋已向包括伊拉克、约旦、伊朗、苏丹在内的120多个国家提供了超过1675吨的援助物资。

　　（本报开罗2月18日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月19日 16 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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