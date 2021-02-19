新华社华沙2月17日电 （记者张章）由波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克组成的维谢格拉德集团17日举行峰会，与会领导人重点讨论了抗击新冠肺炎疫情等问题。

峰会在波兰南部城市克拉科夫举行。维谢格拉德集团轮值主席国波兰总理莫拉维茨基、捷克总理巴比什、匈牙利总理欧尔班、斯洛伐克总理马托维奇、欧洲理事会主席米歇尔等出席会议。

莫拉维茨基在新闻发布会上说，在克拉科夫瓦维尔宫举行的此次峰会象征着该集团30年的历史，各成员国过去5年的合作比以往更为紧密。每个合作机制都需要通过团结和责任应对最困难的问题，例如当前的抗疫行动和新冠疫苗接种计划。

他表示，与会领导人讨论了如何加快疫苗生产和接种，从而使欧盟经济生活能够尽快恢复的问题。

米歇尔说，新冠肺炎疫情是欧盟面对的严峻挑战，加大疫苗产量并将疫苗尽快分配给各成员国是当务之急。合作是战胜疫情、恢复生产生活的关键。他说，与会领导人还就欧盟东部伙伴计划等问题进行了磋商。

1991年2月，匈牙利、波兰和捷克斯洛伐克三国为加强相互合作，在匈牙利维谢格拉德城堡召开会议，创建了这一区域合作组织。捷克和斯洛伐克1993年各自独立后，集团成员国由3个变为4个。

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 16 版）

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