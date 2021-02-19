任何国家都不应姑息纵容假新闻。对那些恶意攻击抹黑中国的媒体，中国政府和中国人民绝不欢迎

针对英国广播公司（BBC）世界新闻台涉华报道严重违反中方有关规定，中国国家广播电视总局日前通报，不允许英国广播公司世界新闻台继续在中国境内落地，对其新一年度落地申请不予受理。中方这一决定合规合法，合情合理。然而，英国一些政客近日却继续为制造假新闻的行径张目，执意混淆是非，进一步暴露其严重的对华意识形态偏见。

英方有关说辞纯属倒打一耙。本月早些时候，英国通信管理局基于意识形态偏见，以存在所谓“政治属性”为由撤销中国国际电视台（CGTN）在英国播出执照，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常的人文交流。英方粗暴侵害中国媒体利益在先，又有什么资格对中方维护国家利益、维护新闻真实性的正义举措指指点点？英方继续“装天真”、高喊所谓“媒体自由”，凸显赤裸裸搞双重标准的虚伪性。

“媒体自由”不应成为假新闻的遮羞布。英国广播公司世界新闻台被禁止在中国境内落地，完全是咎由自取。一段时间以来，英国广播公司涉华报道恶意炒作新冠肺炎疫情、新疆反恐和去极端化工作等话题，有关报道全然无视事实和新闻职业操守，充斥颠倒黑白、无中生有的手法，刻意妖魔化中国，用心险恶。在炮制假新闻的丑剧被揭穿后，英国广播公司竟大言不惭标榜自己是“世界上最受信任的国际新闻媒体”，令人啼笑皆非。

无论是英方粗暴打压中方媒体，还是英国广播公司在涉华报道中编造“世纪谣言”，都同英国一些人以意识形态偏见看待中国的惯性分不开。在英国学者马丁·雅克看来，英国广播公司对华报道存在着“冷战的元素”，反映了“典型的西方式的非黑即白的思维方式”。值得指出的是，一方面，近年来英国等西方国家民众批评本国媒体公信力下降导致“真相消失”的声音不绝于耳，但另一方面，面对英国广播公司在涉华报道中制造假新闻的做法，英国一些政客却又姑息纵容，甚至颠倒黑白，为虎作伥。如此咄咄怪象，充分暴露了这些人扭曲的价值观、道义观。

任何国家都不应姑息纵容假新闻。对那些恶意攻击抹黑中国的媒体，中国政府和中国人民绝不欢迎。任何人若执意站在14亿中国人民的对立面，站在道义和良知的对立面，站在事实与真相的对立面，那都是不自量力，必将自食其果。

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)