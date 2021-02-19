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外交部发言人——

春节期间中方向7国交付了新冠疫苗

2021年02月19日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月18日电  （记者肖新新）外交部发言人华春莹18日说，春节期间，中方对外提供和援助新冠疫苗的脚步也没有停歇，向津巴布韦、土耳其、秘鲁、摩洛哥、塞内加尔、匈牙利、阿联酋等7国交付了疫苗。中方将继续同各方加强在疫苗、防控等各领域合作，为夺取全球抗疫斗争最终胜利作出中国的贡献。

　　华春莹是在当日外交部例行记者会上回答有关提问时作上述表示的。

　　华春莹说，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。中方言出必行，一直在切实践行习近平主席的重要宣示，致力于将疫苗作为全球公共产品，促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。

　　她表示，中方率先加入世卫组织“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议，积极同10多个国家开展疫苗研发合作，共计100多个不同国籍的超过10万名志愿者参与其中。中国加入并支持“新冠肺炎疫苗实施计划”。应世卫组织请求，中方决定向“实施计划”先提供1000万剂国产疫苗，用于满足发展中国家的急需。中方已向53个提出要求的发展中国家提供疫苗援助。中方支持有关企业向急需获取疫苗、认可中国疫苗、已授权在本国紧急使用中国疫苗的国家出口疫苗，已经和正在向22个国家出口疫苗。同时，中国积极发挥产业链优势，支持和协助其他国家在华或在当地加工、生产疫苗产品，助力提升全球产能。中方决定参加维和人员新冠疫苗之友小组，并向联合国维和人员捐赠疫苗。

　　华春莹说：“春节期间，我们对外提供和援助疫苗的脚步也没有停歇，向津巴布韦、土耳其、秘鲁、摩洛哥、塞内加尔、匈牙利、阿联酋等7国交付了疫苗。匈牙利等多国领导人到机场迎接，对中国援助和提供新冠疫苗表示衷心感谢。”

　　华春莹表示，在各国政府、企业和科学家的共同努力下，目前新冠疫苗正在以创纪录的速度研发和生产，但也存在亟须解决“产能赤字”和“分配赤字”的问题。各方应该携手抵制疫苗“民族主义”，促进疫苗公平合理分配，尤其是实现在发展中国家包括冲突国家的可及性和可负担性。

　　“中方开展新冠疫苗国际合作，就是让新冠疫苗真正成为全球公共产品。中方将继续同各方加强在疫苗、防控等各领域合作，为推动构建人类卫生健康共同体、夺取全球抗疫斗争最终胜利作出中国的贡献。”华春莹说。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月19日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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