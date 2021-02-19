本报记者 颜 欢 曲 颂

中国—中东欧国家领导人峰会近日举行。捷克驻华大使佟福德在接受本报记者采访时表示，该峰会为中国—中东欧国家提供了理想的交流平台，捷克将中国—中东欧国家合作视为加强捷中关系的重要机制，期待在这一框架下，拓展新的交流渠道，加强互利合作。

佟福德表示，欧中投资协定谈判如期完成是欧盟与中国相向而行的重要一步。在各国抗击新冠肺炎疫情的特殊背景下，要加快恢复世界经济，需要保障全球产业链供应链的稳定畅通，并采取严格的防疫措施。要实现可持续的经济复苏和发展，坚持开放合作、促进贸易和投资自由化便利化、推动构建开放型世界经济是最佳出路。

日前，满载100标箱货物的中欧班列从合肥北站物流基地驶出，开往捷克首都布拉格。此趟列车发运，标志着合肥中欧班列开辟了一条全新线路。佟福德表示，捷克支持畅通的国际货物流通与服务共享。中欧班列为捷克商户创造了打开中国市场的机遇，同时为保障产业链供应链稳定畅通提供了重要支撑。未来，两国将在可持续、透明、符合国际公认技术标准等原则基础上继续深化铁路等方面的合作。

佟福德认为，一个蓬勃发展的中国，对世界经济的稳定发展具有重要意义，中东欧各国应加强与中国的务实合作。开放、有序的国际市场，能让全世界受益。“中国企业为世界提供了丰富的产品，中国市场对各国企业都具有吸引力。希望未来能有更多捷克产品走进中国。”

去年，中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽。佟福德表示：“我为中国取得的发展成就感到惊喜。祝愿中国更加繁荣昌盛。”

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)