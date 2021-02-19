伴随着中国春节向世界传递的祥和气息，中国经济也向世界传递着信心活力

牛年春节，中国经济喜迎“开门红”。2月11日至17日，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%，比2019年春节黄金周增长4.9%；全国电影票房达78.22亿元，再次刷新春节档全国电影票房纪录，增长32.47%，同时创造了全球单一市场单日票房、全球单一市场周末票房等多项世界纪录。透过春节黄金周，世界看到中国经济的澎湃活力。

中国经济活力源自在灵活适应新形势中催生新的增长点。新型消费表现亮眼，是今年春节全国消费市场呈现出的新特点新变化之一。今年的春节黄金周格外特殊，超过1亿人响应疫情防控号召选择就地过年。快递行业“春节不打烊”，让流动的年货催生新的消费需求，激活庞大的内需市场；随着新技术的推广应用，越来越多人随时随地“云”过年，“一部手机逛商圈”“线上观花市”“线上打年货”，数字经济带给牛年春节科技的年味、时尚的温情。就地过年助力“宅经济”“夜间经济”，带火本地游、周边游。正如外媒所说，中国在农历新年假期中展现出强劲的消费活力。

中国经济活力源自让人民过上美好生活的初衷和奋斗。今年春节是中国人民众志成城取得疫情防控重大战略成果后的第一个春节，是中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务后的第一个春节。正是因为坚持人民至上、生命至上，正是因为以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，正是因为14亿中国人民为谋求美好生活而不断奋进，中国统筹疫情防控和经济社会发展获得了源源不断的动力，进而为牛年春节增添了更多祥和喜庆。俄罗斯国际问题观察家米哈伊尔·莫罗佐夫指出，中国一直在稳步增强经济实力，增进人民福祉。新年新起点，中国的春节洋溢着乐观和幸福。

中国经济活力还源自中国在开放合作中与世界互利共赢。中国经济率先恢复增长，为世界经济带来更多积极溢出效应。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃近日表示，中国是2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，今年经济增长将进一步提速，中国将为世界经济复苏注入更多动能。联合国贸易和发展会议公布的数据显示，2020年中国吸引外国直接投资增长4%，成为全球最大外资流入国。春节期间，来自全球各地的优质商品涌入中国人的“购物车”，拉动多国对华出口增长，让全球感受到中国经济的温度；得益于中国不断发展的跨境电商和物流业务，原汁原味的中国年货源源不断地送到海外……中国“春节经济”释放的红利再次印证，作为一个拥有14亿人口、9亿劳动力资源、1.2亿市场主体的发展中大国，中国正在为推动世界经济复苏作出重要贡献。

伴随着中国春节向世界传递的祥和气息，中国经济也向世界传递着信心活力。进入新发展阶段的中国，致力于推动经济高质量发展，全面提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，持续营造市场化、法治化、国际化营商环境。这一切，必将不断激发超大市场优势和内需潜力，为各国合作提供更多机遇，为世界经济复苏和增长注入更多正能量。

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)