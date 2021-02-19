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中企运营的巴西巴拉那瓜港服务和运力大幅提升——

老港口展现新活力

本报驻巴西记者  朱东君
2021年02月19日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为巴拉那瓜港集装箱码头。
　　中国招商局港口控股有限公司供图

　　位于巴西南部的巴拉那瓜港是巴西第二大港口，大批大豆、咖啡从这里运出。2020年，巴拉那瓜港集装箱货物量逆势增长。历经86年风雨的巴拉那瓜港能走出困境，呈现今天的活力，与中国企业的参与和贡献密不可分。

　　“中国投资和中国设备提升了港口运营能力”

　　货船慢慢驶近巴拉那瓜港集装箱码头，一排蓝色集装箱起重机在视野中越来越清晰。长长的起重臂伸向海面，最外侧的两架新型起重机由上海振华重工生产。

　　“这两架起重机的吊钩高度达50米，是南美地区最高的。”码头操作计划经理费利佩·弗兰萨告诉记者，有了新型起重机，吊装集装箱在操作高度和水平距离上更加自如、高效，满足了更多船舶的需要。

　　巴拉那瓜港对内辐射巴西东南沿海经济重地，对外连接南方共同市场、欧盟与亚洲市场，是区域性贸易互联互通的重要海运枢纽。但基础设施投资不足等问题曾长期困扰港口发展，港口竞争力随之下降。

　　2018年，中国招商局港口控股有限公司收购巴拉那瓜港集装箱码头运营公司，并投资扩建码头，将码放集装箱的堆场扩大约15.7万平方米，增加了一个220米长的泊位。现在，码头能同时停靠3艘大型集装箱船，设计吞吐能力由150万标准箱增加至240万标准箱，成为南美地区设计吞吐量最大的集装箱码头。

　　弗兰萨已在巴拉那瓜港工作了21年，看到新扩建的集装箱码头，不由得想起早年间的工作场景：“那时我们没有先进设备，干活难、效率低。”在中方接管运营后，码头的集装箱年吞吐量由70多万标准箱提升至去年的近100万标准箱。“近100万标准箱，这个数字我们以前只在杂志上见过！新码头真是令人振奋！”弗兰萨感叹。

　　截至2020年，巴拉那瓜港集装箱码头已开通16条航线，远达欧洲、远东、地中海和北美等地。扩建的堆场为容纳大型工厂设备等大件货物带来了更大空间——去年码头大件货物收入增长102%。“中国投资和中国设备提升了港口运营能力，也为新业务提供了新机遇。”弗兰萨非常看好码头的未来发展，“能参与其中，我感到很自豪”。

　　“将打造一个更安全、环保、高效的重量级码头”

　　站在巴拉那瓜港集装箱码头往海面远眺，除了行驶的货船，还能不时看到海豚、鲸鱼、海龟、鱼群等。良好的生态环境能够保持，与扩建区域的建设方式有关。其水下结构的支撑物是一根根柱子。

　　“我们一共打了7000多根桩柱。”码头环保事务负责人加布里埃尔·维埃拉对港口建设过程中如何确保环境质量颇有发言权，“比起填实的地基，这种施工方法更灵活，对环境的影响也更小。同时，桩柱为甲壳和软体生物等提供了栖息地，这些生物引来了鱼群，鱼群又引来了海豚等更大型的动物，海洋生态链有机运转。”

　　维埃拉和同事的一项重要工作，就是观测港口周边的生物。“我们观察海豚和海龟等动物的出现地点和行为特点，监测和保护它们在海湾中的觅食区域。”此外，码头还开展了地下水、空气质量、噪音和港口水质等监测项目。“中方实施了更有效、更可靠的环保措施，展现出着眼长远的负责任态度。”

　　对于港口员工的工作安全问题，中方管理团队更是高度重视。弗兰萨说，中方全面审查并优化了集装箱装载流程和操作细节，包括装卸工人在船上的作业区域、与悬吊集装箱的安全距离、集装箱装卸操作软件、起重机吊钩降速、安装传感器防止拖车碰撞，等等。

　　码头安全部门主管卡尤·绍特科夫斯基介绍道，“我们现在有全新的安全文化，管理层积极参与，相关流程和技术不断改进，安全培训和资格认证全面开展，工人的安全更有保障。这些长效机制的建立，将打造一个更安全、环保、高效的重量级码头。”

　　“技术好、方法活、效率高，中国团队了不起”

　　为了防止泥沙自然堆积影响船舶通航，港区和航道需要定期疏浚。眼下，大型耙吸船“新海虎”9轮正在巴拉那瓜港外航道作业。只见直径约一米的耙管缓缓降至海床，随着进舱命令下达，海底的泥沙便在轰鸣声中被吸入泥舱。

　　中国交通建设集团上海航道局巴西公司（上航巴西公司）负责巴拉那瓜港的清淤维护工作，通过拓宽加深航道，使最大通航船舶从5万吨级升至10万吨级。港口管理方负责人路易斯·加西亚说：“到那时，巴拉那瓜港将拥有前所未有的条件，可以停靠更大的船舶。港口的货物量、岗位数量和员工收入都将因此得到提升。”

　　与耙吸船协同作业的，是每隔两三天便出海一次的测量船。海底哪处不平整，需要清除的淤泥有多厚，都要依靠即时水深测量数据确定。

　　参与巴拉那瓜港疏浚工作的余洪强介绍说，测量员必须凌晨5时出发，到达工作海域后，每隔半小时就要根据水质和温度调整一次测量参数，直到下午5时返航。晚上7时，将测量数据传送至岸上工程技术人员，直至半夜才能处理完，反馈给耙吸船。每到这时，余洪强所在的工作群总是特别繁忙，“有时针对一个很小的细节，船上和岸上的工作人员都要反复沟通。外海风浪大，作业困难，正是凭借责任感和精细化操作，我们才能完成任务。”

　　“新海虎”9轮巴方船长若泽·拉莫斯对中方团队的勤奋高效赞不绝口。“前两年，我们在内航道疏浚时遇到了难题，新规定要求我们在作业过程中不得把吸入泥舱的泥水直接排入海中。泥舱一旦装满，即使其中80%是水，也要去指定区域倾倒。”这一规定是为了防止海底杂质污染水体，但倾倒一次往返约需6小时，成本很高。中方很快摸索出解决方法，通过实时监控吸入耙管的淤泥与海水比例，随时调整泥泵吸力，大大增加了淤泥占比。“技术好、方法活、效率高，中国团队了不起。”

　　海风中，机器轰鸣声此起彼伏，码头工人用呼喊声交流着信息。参与共建“一带一路”的巴拉那瓜港正重现勃勃生机。

　　（本报里约热内卢2月18日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月19日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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