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中国驻德大使：西方反华政客为抹黑中国散播涉疆谎言

任珂 张远
2021年02月19日00:57 | 来源：新华网
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　　新华社柏林2月18日电（记者任珂 张远）中国驻德国大使吴恳日前在接受德国《经济周刊》专访时表示，新疆维吾尔族人受压迫等说法是一些西方反华政客为抹黑中国散播的谎言，欢迎外国人士到新疆走一走、看一看，了解新疆的真实情况。

　　吴恳说，不管中国政府做什么，有一些西方媒体总会迅速得出所谓“北京搞压迫”的结论。在有关中国少数民族政策的报道中也存在同样的情况。新疆维吾尔族人受压迫的说法是一些西方反华政客散播的谎言。所谓“强迫劳动”是西方反华势力专为抹黑中国而炮制的标签。

　　他表示，新疆没有且从未有过所谓的“再教育营”。我们依法设立的是职业技能教育培训中心，与法国的“去极端化中心”、美国的“社区矫正”等在本质上没有区别，都是预防性反恐和去极端化的有益尝试和积极探索。“我们通过教育培训铲除了极端主义滋生的土壤，帮助受极端主义侵害的人们获得更好的未来。”

　　吴恳指出，许多自诩为“亲历者”的人其实根本从未到过新疆的职业技能教育培训中心。如果同中国当地少数民族直接交流，一定会得出不同于反华“演员们”想让国际舆论相信的结论。

　　吴恳表示，欢迎外国人士到新疆走一走、看一看，了解新疆的真实情况。过去几年，100多个国家的1200余名外交官、记者、宗教人士等访问了新疆。中方早已邀请联合国人权高专访问新疆，双方正就此保持沟通。我们也邀请了欧盟及其成员国代表，但至今仍在等待答复。

(责编：曹昆)

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