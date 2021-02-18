人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在2月18日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，英国外交大臣拉布对世卫新冠病毒溯源国际专家组在华能否得到充分合作及所需答案表示担忧，称希望中国与专家组全面合作。美国总统国家安全事务助理沙利文称，专家组报告必须是独立的，中国必须提供疫情初期的一切原始数据。中方对此有何回应？

华春莹表示，相信你注意到，有多名世卫组织专家及相关研究人员已经公开表示，个别西方媒体有关“中方拒绝分享可能让世界更加了解新冠疫情起源的原始数据”的报道与他们在中国的经历是完全不符的，对有关西方媒体故意曲解、有选择地引述专家组成员的表态感到失望，为有关媒体感到羞耻。

个别西方政客开口闭口说独立，但我想大家都同意，独立不等于听命于西方对中国进行“有罪推定”。只有尊重科学、基于事实，才能产生独立的报告，得出科学的结论。你提到美西方一些人要求中国应与世卫专家组全面充分合作，事实上，中方正是这么做的。此次世卫专家组来华是全球溯源科学合作的一部分。中外专家克服疫情阻隔，首次面对面坐在一起，本着科学严谨、实事求是的态度，就有关问题进行了坦诚、深入、友好的交流。世卫专家组成员多次表示，中方人员在工作中给予高度配合，表示“想去的地方都去了，想见的人都见了”，在工作中“感到中国同行们的坦率和值得信任，得到了重要的新数据，也了解了更多关于病毒传播途径的信息”。我想这才是科学、专业的态度。你刚才提到的个别政客的表态恰恰是政治干预科学的又一例证。

我们之前多次提到，国际媒体事实上有越来越多的关于病毒和疫情2019年下半年就已经在世界多点多地出现的报道。比如，我今天刚刚看到有报道说，近日发表在《欧洲流行病学杂志》的一项研究表明，新冠病毒2019年11月已在欧洲出现，并开始在法国传播。这是基于多位法国专家大规模回溯研究得出的结论。该研究项目负责人表示，有些阳性案例显示，新冠病毒于2019年10月至12月在法国的感染率已经达到了千分之一，这些病例并非聚集在某些地区而是零星散布在法国各地。还有一位专家表示，现在的问题是，法国是否在2019年9月就已出现了病毒。

早在2019年6、7月，美国媒体就开始报道德特里克堡生物基地问题。根据美国媒体报道，2019年7月弗吉尼亚北部开始出现不明原因的呼吸系统疾病，威斯康星州暴发大规模“电子烟疾病”。同月，美国疾控中心给德特里克堡生物基地发终止函要求其终止大部分操作。2019年7月底，靠近上述基地的两家养老院出现一种不明原因导致肺炎的呼吸道疾病。2019年8月，美疾控中心声明称，考虑到“国家安全顾虑”，不能公布关于关闭该基地的细节和原因。2019年9月，基地所在地马里兰州报告称“电子烟疾病”患者病例数增加了一倍。2020年3月，美国疾控中心主任公开承认美国2019年秋季部分流感死亡病例可能感染了新冠肺炎。报道也显示2019年12月一些美国人献血样本中已存在新冠病毒抗体。

这些都是源自于美国媒体自己的报道。人们感到好奇、想了解的是，美方可不可以提供所有相关原始数据？美方可不可以与世卫组织开展全面充分合作？美方可不可以邀请世卫组织专家赴美开展溯源考察并得出独立结论？

正如专家所指出的，随着事实证据的不断积累和科学假设的不断发展，溯源工作也将在地域上发生变化。中方已经在本着开放和透明的态度，同世卫组织专家进行深入、专业、科学的合作。我们希望有关国家同样能秉持积极、科学和合作的态度，开展全球病毒溯源，分享交流研究成果，共同为国际抗疫合作和构建人类卫生健康共同体承担应尽的责任和义务。

(责编：刘叶婷、常红)