新华社柏林2月18日电（国际观察）线上慕安会能否解救“西方缺失”

新华社记者任珂 张远

慕尼黑安全会议（慕安会）线上特别会议定于19日举行。联合国、欧盟等国际组织负责人及美德法等国领导人将参会。

分析人士指出，作为参加慕安会的首位美国现任总统，拜登与德法等欧洲盟国领导人都有意修复过去几年来受损严重的跨大西洋关系，在共同应对新冠疫情和气候变化等全球性挑战方面加强合作，以解救“西方缺失”的局面。然而，美欧在一些重大问题上的深层次矛盾难以根除，双方“重修旧好”面临不少障碍。

修复美欧关系

2020年慕安会提出“西方缺失”的说法，主要指西方共同立场的缺失。近年来，西方一些国家民粹势力抬头，美国内顾倾向加剧，欧洲一体化进程遭遇挫折，美欧之间在气候变化、伊朗核问题、防务开支等诸多问题上分歧加大。

随着拜登政府上台，美国重新向欧洲盟友抛出橄榄枝。拜登首次以总统身份出席慕安会，被舆论普遍解读为美方高度重视改善对欧关系。欧方也作出积极回应。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧洲和白宫再次成为朋友。德国总理默克尔与拜登通电话时也表达了对双方未来紧密合作的期待。

不过，分析人士认为，尽管美欧互释积极信号，但双方仍无法回避在“北溪-2”天然气管道项目等重大问题上的矛盾。尤其是在英国“脱欧”后，欧盟在国际上更加强调欧洲认同，欧洲独立自主的意愿越发强烈，也越来越不能忍受继续受到美国的支配。美欧之间不仅有政策分歧，还存在结构性矛盾。双方关系虽然有可能回暖，但要“重修旧好”还面临不少障碍。

应对全球挑战

慕安会是全球高级决策者和学者就国际重大安全问题阐述立场、交换意见的重要平台。第57届慕安会原定于今年2月19日至21日举行，但受新冠疫情影响，会议主办方宣布推迟举行线下正式会议，先在线上举办一场特别会议。

此次线上会议将安排多位政要通过视频连线方式发言。除拜登外，默克尔、冯德莱恩、法国总统马克龙、北约秘书长斯托尔滕贝格、欧洲理事会主席米歇尔、联合国秘书长古特雷斯、世卫组织总干事谭德塞、美国总统气候问题特使克里和微软创始人盖茨等也将参加。

应对全球共同挑战是此次慕安会线上会议的另一个重点议题。在新冠疫情依然肆虐的当下，加强疫苗研发等领域国际合作、汇聚全球力量共同应对挑战，显得尤为重要。

近来，疫苗公平分配问题备受各界关注。分析人士预计，此次会议上，疫苗分配问题将成为与会者关注的焦点议题之一。目前，尽管德国与美国合作研发的新冠疫苗已在欧洲多国获得紧急使用，但欧盟本土产能不足问题亟待解决。此外，发达国家已陆续开展大规模疫苗接种，而许多低收入国家却依旧无疫苗可用。世卫组织呼吁加大对发展中国家抗疫工作的支持，指出平衡疫苗分配是包括西方国家在内的国际社会的重要责任。

此外，应对气候变化、推动经济复苏、践行多边主义等预计也将成为与会者讨论的重点话题。美欧在这些问题上展示的立场，以及双方采取怎样的行动缩小分歧，将是国际社会关注的焦点。

(责编：刘叶婷、杨牧)