新华社悉尼2月18日电（记者郝亚琳 岳东兴）美国社交媒体平台脸书17日表示，将禁止澳大利亚媒体和民众在脸书上分享和阅读澳媒和国际媒体的新闻内容，以回应澳政府拟推出的媒体议价法案。

脸书当天在一份声明中说，脸书仅是新闻发布者分享新闻内容的平台，而媒体议价法案错误理解了脸书和新闻信息发布者之间的关系。

脸书的这一举动在澳大利亚引发争议。澳国库部长弗赖登伯格回应，澳方对脸书的行为事先毫不知情，脸书此举将损害其在澳声誉。

去年4月，澳大利亚政府指示澳竞争和消费者委员会着手起草一个强制性行为准则，以解决澳媒体与谷歌、脸书等科技巨头之间议价能力失衡的问题。去年12月，澳政府将一份草案提交议会审议。

根据澳竞争和消费者委员会拟出的准则草案，新闻机构可以单独或集体同谷歌、脸书等平台就后者付费使用前者新闻内容进行谈判。草案还对这些平台的行为提出要求，如要正确识别原创新闻内容、改变算法排行和新闻呈现方式要提前通知等。

据报道，谷歌已经同七西传媒等澳大利亚媒体集团就新闻内容付费达成初步协议。

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