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美国商会报告：与中国“脱钩”将重创美国重要行业

2021年02月18日17:03 | 来源：新华社
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新华社华盛顿2月17日电（记者熊茂伶 檀易晓）美国商会17日发布报告说，如果美中全面“脱钩”，美国利益将严重受损。报告呼吁政策制定者认真审视两个经济体之间的深度关联，根据事实和数据制定更合理、更有针对性的对华政策。

这份报告由美国商会中国中心和荣鼎咨询集团联合发布，分析了美中“脱钩”可能在贸易、投资、人员流动等领域给美国经济带来的负面影响。

报告显示，如果25%的关税扩展到所有双边贸易领域，到2025年美国国内生产总值（GDP）每年将损失1900亿美元。在投资领域，如果“脱钩”造成美国企业在华外国直接投资（FDI）存量减少50%，美国投资者每年将损失250亿美元资本利得。

报告分析了美国几个重要行业的具体损失。例如，在民用航空领域，完全切断对华销售将使美国飞机制造和民航服务领域每年损失380亿至510亿美元，16.7万至22.5万个就业岗位将流失。在美国半导体行业，失去中国客户将使该行业损失540亿至1240亿美元，危及超过10万个就业岗位。

在17日举行的一场远程报告发布会上，报告主笔人、荣鼎咨询创始合伙人荣大聂说，美国完全与中国“脱钩”或者切断大部分与中国的经济接触成本非常高昂。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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