2月17日，塞内加尔达喀尔布莱兹·迪亚涅国际机场的工作人员在卸载从中国进口的第一批新冠疫苗。当日，塞内加尔从中国进口的首批中国国药集团新冠疫苗抵达达喀尔布莱兹·迪亚涅国际机场。新华社记者 邢建桥 摄

新华社达喀尔2月17日电（记者邢建桥）塞内加尔总统马基·萨勒17日晚在达喀尔布莱兹·迪亚涅国际机场举行仪式，接收采购自中国的新冠疫苗。

塞内加尔第一夫人玛丽梅·法耶·萨勒、外交部长艾莎塔·塔勒·萨勒、卫生部长阿卜杜拉耶·迪乌夫·萨尔、中国驻塞内加尔大使肖晗等出席了仪式。

这是2月17日在塞内加尔达喀尔的布莱兹·迪亚涅国际机场拍摄的从中国进口的第一批新冠疫苗。新华社记者 邢建桥 摄

这批运抵的疫苗共20万剂，是塞政府向中国国药集团采购的，由塞内加尔航空公司包机运抵达喀尔。塞内加尔因此成为西非地区首个批量获得疫苗的国家。

萨勒总统在致辞中表示，这是值得历史铭记的一天。他本人和塞政府特别感谢中方为塞内加尔采购新冠疫苗所提供的大力支持。他说，塞全民抗疫已近一年，这批疫苗的到来标志着塞抗疫工作将进入崭新阶段。塞政府将于近日启动为医护人员等优先人群接种的工作。

塞内加尔去年3月2日报告首例新冠确诊病例。截至2月17日晚，塞内加尔累计报告新冠确诊病例31771例、累计死亡病例769例。

2月17日，摄影师在塞内加尔达喀尔布莱兹·迪亚涅国际机场拍摄从中国进口的第一批新冠疫苗。新华社记者 邢建桥 摄

2月17日，在塞内加尔达喀尔布莱兹·迪亚涅国际机场，塞内加尔总统马基·萨勒（前）在接收中国国药集团新冠疫苗仪式上讲话。新华社记者 邢建桥 摄

(责编：艾雯、刘洁妍)